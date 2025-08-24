Δημοφιλή
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για εκείνους που δεν τον εκδώσουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πέθανε στα 79 του χρόνια ο γνωστός δημοσιογράφος
Διαστρικό αντικείμενο μπορεί να είναι διαστημόπλοιο με πυρηνική ενέργεια
Ολική Έκλειψη Σελήνης: Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι»
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Αταλάντη: Κάλυψε τα μάτια του παιδιού για να μην δει τη νεκρή μητέρα του
Συγκλονίζει το τατουάζ που έχει από την γέννησή της ο πατέρας της 4χρονης που πνίγηκε στους Παξούς
Συντάξεις: Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026
Αγρότης στην Κολομβία βρήκε θαμμένα 600 εκατ. δολάρια που ανήκαν στον Πάμπλο Εσκομπάρ
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Κυριακής
Ο διακόπτης που σκοτώνει τον κινητήρα στα σύγχρονα αυτοκίνητα
ΠΑΟΚ: Η χρονιά των «μαύρων» γενεθλίων
Η αισιοδοξία μου για την φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτό που λέμε «διάχυτη». Ούτε και συγκρατημένη έστω. Στην πραγματικότητα αισιοδοξία δεν υφίσταται και ο λόγος δεν είναι μόνο ένας. Τα προβλήματα δεν είναι ούτε λίγα, ούτε από εκείνα που λύνονται εύκολα κι απλά. Πρόκειται για συνδυασμό πραγμάτων, τα οποία είναι παραπάνω από πολύπλοκα. […]
Τρπισόφσκι για Ζαφείρη: «Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο είναι η καλύτερη λύση»
Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε ξανά με τη Σλάβια, ενώ ο προπονητής του μίλησε ανοιχτά για την αξία του και παραδέχθηκε πως η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ προχωρά ως η καταλληλότερη λύση. Ο 22χρονος διεθνής χαφ αναμένεται τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές και επίσημη παρουσίαση. Σε αντίθεση με το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στη Γιάμπλονετς, […]
Γιαζίτζι, η επιστροφή
Ο Γιαζίτζι που το άξιζε, ο Ολυμπιακός που τον «έφτιαξε» και η λύση απέναντι στα «πούλμαν».
Νίκη να’ ναι και ό,τι να’ ναι
Για να τον Άρη και τον αγώνα κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο, δεν ήταν το θέμα πώς θα κερδίσει. Έπρεπε απλά να πάρει το ματς πάση θυσία. Και αυτό έκανε. Παρότι τα πράγματα άρχισαν να γίνονται δύσκολο όσο περνούσε η ώρα και δεν ερχόταν το γκολ, ευτυχώς η άμυνα ξελάσπωσε άπαντες και χάρισε στους Θεσσαλονικείς ένα […]
ΗΠΑ – Μπαχάμες 105-93: Νίκη στην παράταση με Όγκαστ-Γκραντ-Ρέινολντς
Η Εθνική ΗΠΑ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της AmeriCup που γίνεται στη Νικαράγουα. Οι Αμερικανοί νίκησαν με 105-93 τις Μπαχάμες στην παράταση. Ο Φράνκο Μίλερ με τρίποντο, δύο δευτερόλεπτα για το τέλος έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο, αλλά εκεί οι ΗΠΑ έδειξαν χαρακτήρα. View this post on Instagram A post shared by […]