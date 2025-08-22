Στη χώρα μας βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (22/08) ο Ρενάτο Σάντσες. Μετά την ανατροπή της τελευταίας στιγμής και τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Παρί Σεν Ζερμέν και την πλευρά του παίκτη για τον μονοετή δανεισμό του, ο Πορτογάλος χαφ ήρθε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους Πράσινους.

Στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” τον περίμεναν άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ενώ στις πρώτες δηλώσεις του ο Ρενάτο Σάντσες τόνισε ότι θέλει να βοηθήσει τους πράσινους να κατακτήσουν τίτλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πορτογάλος μέσος:

“Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, πολλά με έκαναν να έρθω εδώ, ο σύλλογος είναι φανταστικός και από τους μεγαλύτερους, ο προπονητής ήταν άλλος ένας λόγος ήταν ο πρώτος μου προπονητής όταν άρχισα επαγγελματικά και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ.

Ο στόχος μου είναι να είμαι καλός για την ομάδα, θέλω τίτλους, ο Παναθηναϊκός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, έχει κερδίσει τίτλους και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους του”.

Ο Ρενάτο Σάντσες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, ενώ εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις και τη διάθεση του Ρουί Βιτόρια.