Οι «πράσινοι», παρά τα όσα ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες, συμφώνησαν εντέλει με τον διεθνή Πορτογάλο μέσο, ο οποίος προσγειώνεται στις 21:20 στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσημα από τον σύλλογο.

Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν πληροφορίες για συμφωνία του «τριφυλλιού» με τον Σάντσες, με τη μεταγραφή του να παρουσιάζεται τελειωμένη.

Τα δεδομένα ωστόσο άλλαξαν και δημοσιεύματα του εξωτερικού έκαναν λόγο για deal του ποδοσφαιριστή με την Τράμπζονσπορ, η οποία θα τον αποκτούσε με τη μορφή δανεισμού, με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας να βγαίνουν στο φως.

Τελικά υπήρξε νέα ανατροπή στην υπόθεση και ο Πορτογάλος μέσος αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία και τις λεπτομέρειες να απομένουν για την επισημοποίηση της.

Κομβικό ρόλο στο να πάρει την απόφαση ο Σάντσες, έπαιξε ο Ρουί Βιτόρια, αλλά και το γεγονός ότι ο παίκτης δεν ήθελε να αγωνιστεί στην Τράμπζονσπορ. Η Παρί σεβάστηκε την επιθυμία του παίκτη και αποδέχθηκε τους όρους που ζητούσαν εξαρχής οι «πράσινοι».

Οι απαιτήσεις αυτές, αφορούσαν τη διασφάλιση του «τριφυλλιού», σε περίπτωση τραυματισμού του Ίβηρα μέσου, εξαιτίας του βεβαρημένου ιατρικού παρελθόντος του. Έτσι η συμφωνία που θα γίνει, αναμένεται να είναι σύνθετη, ως προς την πληρωμή, έχοντας ορισμένες παραμέτρους αναφορικά με το ζήτημα αυτό.

Ο Σάντσες δέχθηκε τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, η Παρί Σεν Ζερμέν συμφώνησε κατόπιν πιέσεων του παίκτη και άπαντες πλέον στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Και ο Πορτογάλος αστέρας, πρωταθλητής Ευρώπης το 2016 με την εθνική του ομάδα, θα πατήσει ελληνικό έδαφος απόψε το βράδυ.