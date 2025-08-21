Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια για το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαμσουνσπόρ για τα πλέι οφ του Europa League, δεν είχε εκπλήξεις. Ο Πορτογάλος εμπιστεύτηκε την ομάδα που πήρε την πρόκριση στην Κρακοβία κόντρα στη Σαχτάρ και παρέταξε τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, στην άμυνα τους Κυριακόπουλο (αριστερά), Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρα (δεξιά), στη μεσαία γραμμή τους Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτα και στην επίθεση τους Πελίστρι (αριστερά), Τετέ (δεξιά) και Σφιντέρσκι (κορυφή).

Στον πάγκο βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πράσινων, Ντάβιντε Καλάμπρια στην πρώτη του παρουσία σε αποστολή του Παναθηναϊκού.