Την πρόκριση του στη League Phase του Europa League, θα διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, στο ΟΑΚΑ. Οι «Πράσινοι» μετά τις δύσκολες αναμετρήσεις με τη Ρέιντζερς και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τίθενται αντιμέτωποι με τον τουρκικό σύλλογο. Στόχος των παικτών του Ρουί Βιτόρια είναι η νίκη, ύστερα από… 23 χρόνια!

Μου ξανάρχονται ένα ένα, χρόνια δοξασμένα

Ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή του πορεία για τη σεζόν 2025-26, δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα κάποια νίκη. Την ίδια ώρα, σε τέσσερις αναμετρήσεις μετράει ένα γκολ υπέρ και τρία κατά. Θέλει να ανατρέψει αυτά τα στατιστικά εναντίον της Σαμσουνσπόρ, την Πέμπτη 21/08 στις 21:00.

Η ομάδα από τη Σαμψούντα αποτελεί τον τρίτο τουρκικό σύλλογο, με τον οποίο βρίσκεται αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Πρώτη φορά που το «τριφύλλι» βρέθηκε αντιμέτωπο με σύλλογο από τη γειτονική μας χώρα, ήταν τη σεζόν 2002-03. Τότε η Φενέρμπαχτσε ήταν η αντίπαλος των «Πράσινων» για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου UEFA.

Οι ποδοσφαιριστές του Σέρχιο Μαρκαριάν επικράτησαν στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με σκορ 4-1, με τους Νίκο Λυμπερόπουλο, Γιάννη Γκούμα, Γιαν Μικάελσεν και Κριστόφ Βαζέχα να πετυχαίνουν τα τέρματα του Παναθηναϊκού. Στη δεύτερη αναμέτρηση, σε τουρκικό έδαφος, οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία, με σκορ 1-1 και τον Άγγελο Μπασινά να πετυχαίνει το μοναδικό τέρμα για τον Παναθηναϊκό.

Τουρκικό «λουκούμι» από τη Γαλατάσαραϊ

Ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2009-10, συνάντησε και δεύτερη τουρκική ομάδα σε ευρωπαϊκή πορεία του, στους ομίλους του Europa League. Στο «Αλί Σάμι Γιεν», οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με σκορ 1-0 από τη Γαλατάσαραϊ, εξαιτίας του αυτογκόλ του Ζιλμπέρτο Σίλβα.

Στη δεύτερη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, οι ποδοσφαιριστές του Χενκ Τεν Κάτε ηττήθηκαν για δεύτερη φορά από τον τουρκικό σύλλογο (4-1), με τον Γιόσου Σαριέγκι να σκοράρει στη λάθος εστία. Το μοναδικό τέρμα του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Ο απολογισμός για το «τριφύλλι» είναι μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες σε τέσσερις αναμετρήσεις με συλλόγους από την Τουρκία. Άρα για να κατορθώσει ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να επαναλάβει την επιτυχία εναντίον της Φενέρμπαχτσε, ύστερα από… 23 χρόνια!