Το όνομα του Ντάβιντε Καλάμπρια βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα των παικτών που δήλωσε ο Παναθηναϊκός στην UEFA για τα ματς με την Σαμσουνσπόρ. Εκτός έμεινε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος δεν μπορεί να αγωνιστεί εξαιτίας του διαστρέμματος που τον ταλαιπωρεί από το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία.

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την Σαμσουνσπόρ με προπόνηση στο Κορωπί, ενώ ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έκανε ατομικό πρόγραμμα και δεν θα είναι διαθέσιμος. Στο «Γ. Καλαφάτης» βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της ομάδας του.