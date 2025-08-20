Σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το κενό που υπάρχει στη μεσαία του γραμμή, καθώς όλα δείχνουν ότι εγκαταλείπει την υπόθεση Ρενάτο Σάντσες.

Στις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του εκπροσώπου του Πορτογάλου μέσου, υπήρξε διαφωνία – όπως υποστηρίζουν στη Γαλλία – αναφορικά με τους όρους του συμβολαίου που ήθελαν οι Πράσινοι, ώστε να διασφαλιστούν λόγω του ιστορικού τραυματισμού του ποδοσφαιριστή.

Η πλευρά του Σάντσες δεν δέχθηκε τους όρους που πρότεινε ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης οδεύει προς την τουρκική Τραμπζονσπόρ, η οποία καλύπτει τις οικονομικές του απαιτήσεις, αλλά δέχεται συνάμα να πάρει και το αγωνιστικό ρίσκο.