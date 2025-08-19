Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από κάθε πλευρά να αναφέρουν ότι οι πράσινοι είναι κοντά στον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες. Ενός παίκτη που θεωρείται… παιδί του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, αφού η συνύπαρξή τους στην Μπενφίκα ήταν αυτή που τον εξέλιξε και τους έδωσε την ευκαιρία να πάρει μεταγραφή 30 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σάντσες έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα στις 30 Οκτωβρίου 2015, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Μέσα σε εννέα μήνες κατάφερε να γίνει ο νεότερος σκόρερ της ομάδας εντός έδρας στον 21ο αιώνα, να εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι του συνόλου υπό τις οδηγίες του Βιτόρια και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το Κυπέλλου.

Οι εμφανίσεις του τού χάρισαν τα βραβεία «Primeira Liga Breakthrough Player» και «Golden Boy», πριν έρθει η μεγάλη μεταγραφή στην Μπάγερν.

Ο Ρούι Βιτόρια σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε τονίσει ότι η μεταγραφή του Σάντσες στην Μπάγερν, ήταν πολύ γρήγορη: «Πιστεύω ότι δεν έπρεπε να είχε φύγει, αλλά έτσι λειτουργεί η αγορά και δεν υπήρχε τίποτα να γίνει. Έτσι είναι το ποδοσφαιρικό σύστημα», είχε τονίσει.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρούσε ότι μια δεύτερη σεζόν στην Μπενφίκα, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις μιας νέας φάσης, θα ήταν πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του παίκτη: «Πήγε κατευθείαν σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα σε έναν σύλλογο που ήθελε άμεση απόδοση λόγω των χρημάτων που πλήρωνε».

Οταν μάλιστα ο Ρενάτο Σάντσες είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα της εθνικής Πορτογαλίας, ο προπονητής του «τριφυλλιού» έπλεξε το εγκώμιο του μεταγραφικού στόχου του Παναθηναϊκού.

«Ο Ρενάτο είναι ένας παίκτης που μου αρέσει και αυτά που έχω δει και διαβάσει με ενοχλούν λίγο. Είναι ένας παίκτης που συνδυάζει τον επαγγελματισμό με τη χαρά του δρόμου. Αυτού του είδους ο παίκτης πρέπει να εκτιμάται, καθώς δεν τον βλέπουμε συχνά στην Πορτογαλία, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Ο Ρενάτο έχει χαρακτηριστικά που αρέσουν στους οπαδούς του ποδοσφαίρου, επειδή τα χρειάζονται στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ένας συνηθισμένος μέσος, με ακριβείς πάσες σαν μηχανή. Έχει εξαιρετική ποιότητα και με ενοχλεί που μερικές φορές υπάρχει τόσο έλλειψη εις βάθος ανάλυσης ενός παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά», κατέληξε ο Ρούι Βιτόρια για τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος μίλησε και αυτός με τη σειρά του με τα καλύτερα λόγια για τον τεχνικό των «πρασίνων», όταν ο τελευταίος είχε τα ηνία της Μπενφίκα.

«Ο Βιτόρια πίστεψε σε μένα»

«Κατάφερε να κερδίσει τίτλους στα πρώτα του χρόνια και του οφείλω επίσης πολλά από αυτό που είμαι, επειδή ήταν αυτός που πίστεψε σε μένα», τόνισε ο παίκτης, προσθέτοντας: «Ο Ρουί Βιτόρια έχει κάνει στην Μπενφίκα αυτό που άλλοι δεν έχουν κάνει, κάτι που χρειάζεται ο σύλλογος: επένδυση στην ανάπτυξη των νέων. Είμαι πολύ περήφανος που βλέπω μερικούς από τους νεότερους συμπαίκτες μου να ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι με εμένα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Σάντσες σε παλαιότερη συνέντευξή του για τον πρώην προπονητή του.