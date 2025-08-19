Το καλοκαίρι του 2016, ο Ρενάτο Σάντσες ήταν το νέο μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πριν καν… πατήσει τα 19 του χρόνια, κατέκτησε το Euro με την Πορτογαλία και υπέγραψε στην Μπάγερν Μονάχου. Η χρηματιστηριακή του αξία άγγιξε τότε τα 30 εκατ. ευρώ, κάνοντάς τον έναν από τους πιο περιζήτητους μέσους στον κόσμο.

Τον πρόδωσε το σώμα του

Από εκείνη τη στιγμή, όμως, η πορεία του σημαδεύτηκε από συνεχείς τραυματισμούς. Από το 2016 έως σήμερα, ο Σάντσες έχει μείνει εκτός δράσης για 915 ημέρες, μετρώντας πάνω από 30 τραυματισμούς και χάνοντας συνολικά 169 αγώνες.

Οι συχνότερες κακώσεις του αφορούσαν μυϊκά προβλήματα, θλάσεις στους οπίσθιους μηριαίους και στους προσαγωγούς, ενώ δεν έλειψαν και απουσίες λόγω κόπωσης ή ιώσεων.

Οι πιο δύσκολες σεζόν

Τις τελευταίες δύο αγωνιστικές περιόδους σε Ρόμα και Μπενφίκα (2023/24 και 2024/25) η κατάσταση επιδεινώθηκε:

322 ημέρες απουσίας

11 τραυματισμοί

60 χαμένοι αγώνες

Ουσιαστικά, μέσα σε δύο χρόνια, ο Σάντσες απουσίασε όσο σχεδόν μια ολόκληρη καριέρα ενός υγιούς ποδοσφαιριστή.

Γι’ αυτό δεν… στέριωσε

Οι απουσίες δεν του επέτρεψαν να στεριώσει σε καμία ομάδα. Στην Μπάγερν δεν βρήκε ποτέ ρόλο, στη Σουόνσι ο δανεισμός εξελίχθηκε σε αποτυχία, στη Λιλ έδειξε ξανά το ταλέντο του αλλά οι τραυματισμοί επανήλθαν, ενώ στη Παρί Σεν Ζερμέν, τη Ρόμα και τη Μπενφίκα, το ίδιο σενάριο συνεχίστηκε.

Η “ελεύθερη πτώση”

Η ποδοσφαιρική αγορά δεν συγχωρεί. Από τα 30 εκατ. ευρώ του 2016, η “χρηματιστηριακή” αξία του Σάντσες έπεσε σήμερα στα 3 εκατ. ευρώ. Η διαρκής απουσία του από τα γήπεδα έκανε κάθε ομάδα να τον βλέπει ως επένδυση υψηλού ρίσκου και το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Ο Ρουί Βιτόρια ήταν ο άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει το χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αυτός είναι που επιθυμεί να τον ντύσει στα “πράσινα”, ελπίζοντας σε ένα… restart του άλλοτε πολλά υποσχόμενου Πορτογάλου μέσου.

Στα 28 του χρόνια, ο Σάντσες εξακολουθεί να διαθέτει την ποιότητα που τον έκανε γνωστό. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι αν θα μπορέσει να μείνει επιτέλους υγιής και να αναστήσει την καριέρα του ή αν θα περάσει στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «χαμένα ταλέντα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.