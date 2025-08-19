Προσπάθεια για την απόκτηση του Πορτογάλου σταρ, Ρενάτο Σάντσες, κάνει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιβηρική.

Ο διεθνής Πορτογάλος μέσος έχει προταθεί στους Πράσινους τις τελευταίες ημέρες και όπως υποστηρίζουν στην πατρίδα του, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, παραχωρεί τον Σάντσες με τη μορφή δανεισμού, ενώ και η Τραμπζονσπόρ έχει ενδιαφερθεί για την περίπτωση του.

Ο Σάντσες ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και δεν κατάφερε να δείξει το ταλέντο του στη Ρόμα και στη Μπενφίκα, στις οποίες αγωνίστηκε ως δανεικός.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πέρυσι έχασε 35 ματς εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετώπισε, ενώ οι συχνοί τραυματισμοί είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Σάντσες δεν κατάφερε να εξελιχθεί και να φτάσει στο επίπεδο που περίμεναν οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν.