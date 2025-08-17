Ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του Νεμάνια Μαξίμοβιτς και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μαρτίν Παγέρο.

Ο Αργεντινός μέσος δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού στην Ουντινέζε και βρίσκεται στη λίστα με τους υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστές.

Ο 26χρονος χαφ δεν έχει πάρει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στα φιλικά του καλοκαιριού και η εικόνα του δεν έχει πείσει τους ανθρώπους της ομάδας από το Ούντινε, ώστε να του δώσουν μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι, το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού μοιάζει να ανοίγει τον δρόμο για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η πρόταση που φέρεται να ετοιμάζουν οι «πράσινοι» – όπως υποστηρίζει ιταλική ιστοσελίδα – αφορά δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ.