Τραυματίας αποχώρησε ο Τιν Γεντβάι από το παιχνίδι με την Σαχτάρ στην Κρακοβία και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική.

Ο Κροάτης αμυντικός ακολουθεί θεραπεία, ωστόσο είναι μειωμένες οι πιθανότητες παρουσίας του στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Σαμσουνσπόρ (21/08).

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Σαχτάρ εξαιτίας των ενοχλήσεων που αισθανόταν στη γάμπα, ωστόσο θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το ματς με την τουρκική ομάδα.