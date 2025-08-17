Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου ο Ντάβιντε Καλάμπρια, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους “πράσινους”.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, εμφανίστηκε ευδιάθετος και με υψηλούς στόχους στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στα ελληνικά ΜΜΕ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Καλάμπρια:

«Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο, την διοίκηση, τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που έδειξαν πως με ήθελαν πολύ. Θέλω τώρα να γίνω αντάξιος των προσδοκιών τους.

Για μένα ήταν μία επιλογή. Να ξεκινήσω εκτός Ιταλίας και είμαι προετοιμασμένος να ενταχθώ σε αυτή την προοπτική. Είμαι έτοιμος για νίκες και για τίτλους.

Δεν ήταν εύκολο από την Ιταλία να δω το ματς με τη Σαχτάρ. Μίλησα και με τον Τζούρισιτς που τον γνωρίζω καλά και τώρα πάμε για να μπούμε στη League Phase του Europa».

Ο Καλάμπρια θα περάσει την Κυριακή από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, τότε θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και θα αρχίσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.