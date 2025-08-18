Φλερτάρει με τη League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός. Δύο παιχνίδια μακριά από μια διοργάνωση που σίγουρα θα του χαρίσει περισσότερα έσοδα σε σχέση με πέρσι και τη συμμετοχή του στο Conference League, όπως θα του χαρίσει και μεγαλύτερη αίγλη. Αλλά και περισσότερα παιχνίδια, αφού θα δώσει τουλάχιστον οχτώ ματς, ενώ στο Conference τα παιχνίδια στη League Stage είναι δύο λιγότερα. Περισσότερα παιχνίδια, σημαίνει και περισσότερα έσοδα φυσικά.

Λογική λοιπόν η κίνηση του Παναθηναϊκού να εκμεταλλευτεί τον φετινό κανονισμό στη Λίγκα που του έδινε το δικαίωμα να πάρει αναβολή σε ένα ματς ελληνικού πρωταθλήματος πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δε θα παίξει με τον ΟΦΗ την Κυριακή, γιατί θέλει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια με τους Τούρκους. Και σε αυτά τα παιχνίδια δεν περισσεύει κανείς!

Ο Νταβίντε Καλάμπρια υπέγραψε, ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε με ένα υπέροχο βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σήμερα μάλιστα έκανε και βόλτα στην Ακρόπολη και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και ετοιμάζεται πλέον για να φορέσει την πράσινη φανέλα. Δε θα τον δούμε την Πέμπτη στο πρώτο ματς με τη Σαμσουνσπόρ, εκτός αν προκύψει κάποιο πολύ σοβαρό απρόοπτο, πλην όμως θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Με ορίζοντα να αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι στη Σαμψούντα.

Ο Ιταλός είχε καταπληκτικά εργομετρικά, οι μετρήσεις του είναι ενός ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει στάδιο προετοιμασίας, παρά το γεγονός πως έκανε μόνος του πρόγραμμα αφού δεν είχε ομάδα μέχρι να έρθει στην Αθήνα. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε να αγωνίζεται πολύ νωρίτερα απ’ ότι πιστεύαμε αφού και ο ίδιος έχει πολύ μεγάλη ανυπομονησία να αγωνιστεί. Ο Βιτόρια θα τον δηλώσει στη λίστα (αντί του Μαξίμοβιτς που έφυγε) και ανάλογα θα κρίνει.

Στη λίστα αναμένεται να επιστρέψει και ο Τάσος Μπακασέτας. Ο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού είναι πλέον απόλυτα έτοιμος από τον πρόσφατο τραυματισμό, έχει πάρει και τις… ανάσες του και σίγουρα θα φανεί πολύτιμος για τον Βιτόρια στα δύο ματς που έρχονται με τη Σάμσουνσπορ. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στη δημιουργία φάνηκε στο ματς με τη Σαχτάρ και ο «Μπάκα» μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό. Δεν αποκλείεται μάλιστα να τον δούμε να επιστρέφει όχι απλά στην αποστολή, αλλά και στο αρχικό σχήμα του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης.