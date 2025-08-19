Πέρα από το κενό που καλύπτεται στο δεξί άκρο της άμυνας, την εμπειρία – που δεδομένα έχει – από την πολύχρονη πορεία του στα ιταλικά γήπεδα και την ποιότητα του, ο Ντάβιντε Καλάμπρια… φέρνει στον Παναθηναϊκό και κάτι άλλο. Την ηγετική του προσωπικότητα. Γιατί το ρόστερ των Πράσινων χρειάζεται κι άλλους ποδοσφαιρικούς πυλώνες, προκειμένου να στηρίξει ακόμα περισσότερο το “οικοδόμημα” που “χτίζει” ο Ρουί Βιτόρια.

Η αλήθεια είναι ότι το… κάψιμο στο χυλό, σε κάνει να φυσάς και το γιαούρτι, επομένως ουδείς μπορεί να κοιτάξει την κρυστάλλινη σφαίρα και να μαντέψει την αγωνιστική πορεία του Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό, ούτε να πει με σιγουριά ότι ο Ιταλός μπακ θα “πιάσει” στο Τριφύλλι, απλά επειδή έχει σούπερ βιογραφικό.

Άλλωστε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιτυχία ή την αποτυχία μιας μεταγραφής. Όνομα πήρε ο Παναθηναϊκός, αρχηγό υπέγραψε και μάλιστα από τη Μίλαν, σε καλή ηλικία είναι, ενεργός ήταν στην Ιταλία και όχι… παροπλισμένος, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι όλοι κρατούν μικρό καλάθι.

Αν και δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, τα παραδείγματα των Μαξ και Βιλένα είναι πρόσφατα. Παλαιότερα υπήρξαν παίκτες όπως ο Εσιέν, ο Γκοβού, ο Μπίστσαν, ο Κονσεϊσάο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ο Λούπου, οι οποίοι είχαν το όνομα, όχι όμως και τη… χάρη στο γήπεδο. Και βέβαια, μπορείτε να βρείτε δεκάδες περιπτώσεις ποδοσφαιρικών αστέρων που ήρθαν στην Ελλάδα, αλλά δεν… ακούμπησαν ή δεν πρόσφεραν τα αναμενόμενα.

Αυτό που ελπίζουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Καλάμπρια θα αποδειχθεί… Καλάμπρια. Δηλαδή ο μαχητής, ο αγωνιστής, ο παίκτης με τη συνέπεια και την προσήλωση, την “αυτοθυσία” και το πείσμα.

Αυτόν τον μπακ χρειάζεται το Τριφύλλι στον αγωνιστικό χώρο, αυτόν τον Capitano έχει ανάγκη και στα αποδυτήρια. Γιατί ο Καλάμπρια μπορεί να γίνει ο ποδοσφαιρικός μέντορας και για τους νεότερους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Το σημαντικό είναι ότι ο Καλάμπρια έχει μεγάλο κίνητρο. Και για να αποδείξει ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο και για ανταποκριθεί στις προσδοκίες και για να επιστρέψει στην Εθνική Ιταλίας. Γιατί γνωρίζει ότι οι “Ατζούρι” έχουν το… θεματάκι τους στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Γκατούζο τον έχει στο μυαλό του. Και είναι δεδομένο ότι θα τον παρακολουθεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.