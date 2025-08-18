Μίλαν σε περίπου 300 ματς και βρίσκεται στα 28 προς 29 του χρόνια, δεν μπορεί να μην έχει αξιοπρόσεκτο βιογραφικό και σίγουρα έχει τα φόντα να σταθεί στη δική μας Σούπερ Λίγκα. Αλλωστε, οι μπακ από την Ιταλία πιάνουν και με το παραπάνω στα μέρη μας, αν θυμηθούμε τα παραδείγματα των Τσιρίλο και Πιρόλα. Eίναι ικανός ποδοσφαιριστής ο Ντάβιντε Καλάμπρια ; Ας είμαστε ρεαλιστές. Ενας μπακ που έχει φορέσει τη φανέλα τηςσε περίπου 300 ματς και βρίσκεται στα 28 προς 29 του χρόνια, δεν μπορεί να μην έχει αξιοπρόσεκτο βιογραφικό και σίγουρα έχει τα φόντα να σταθεί στη δική μας Σούπερ Λίγκα. Αλλωστε, οι μπακ από την Ιταλία πιάνουν και με το παραπάνω στα μέρη μας, αν θυμηθούμε τα παραδείγματα των Τσιρίλο και Πιρόλα.

Ο Καλάμπρια που ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό , έχει εμπειρίες σε υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τον Γιώργο Βαγιαννίδη που αποχώρησε για τη Σπόρτινγκ Λισαβώνας, ενώ στέκεται με άνεση σε σύστημα τεσσάρων αμυντικών στην πίσω ζώνη. Δεν μοιάζει θυελλώδης, αλλά υποστηρίζει τους επιθετικούς και κρατά τη θέση του με άνεση, αφήστε που επιτηρεί με επάρκεια τον αντίπαλο επιθετικό. Κοντολογίς, πρόκειται για αξιόπιστο ποδοσφαιριστή και με στοιχεία που δεν διέθεταν οι προκάτοχοί του στη θέση.

Και τότε, πώς διάλεξε τα μέρη μας, πώς έφτασε στο Κορωπί; Να ήταν οι όχι θερμές σχέσεις που είχε με το προπονητικό τιμ της Μίλαν; Μπορεί. Ισως πάλι να τον προσέγγισαν με ωραίο τρόπο από το Τριφύλλι.

Εχει τα φόντα να δώσει αρκετά, αρκεί να ξεπεράσει κάποια διαστήματα που μένει εκτός μάχης στη διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων.

Γιατί αν κάποιος ψάξει, βρίσκει πως ορισμένες φορές ταλαιπωρείται από μυικούς τραυματισμούς ο ποδοσφαιριστής, μολονότι δεν έχει χάσει κάποιο ραντεβού επειδή χτύπησε σοβαρά κατά της διάρκεια προσπάθειας στο χορτάρι.

Προσέξτε: την περίοδο 2020-’21 έμεινε στα πιτς 99 ημέρες, είχε τέσσερις τραυματισμούς και έχασε 24 παιχνίδια. Το ΄21-’22 βλέπουμε (αντίστοιχα) τους αριθμούς 93-5-20, ενώ το ’22-’23 είχε θέμα στους μηριαίους που τον άφησε εκτός αγώνων για 96 ημέρες. Εκείνη τη σεζόν βλέπουμε το 122-4-16, το ’23-’24 είχε ο Καλάμπρια 51-4-8 και πέρυσι 59-4-11. Δεν χάνει πολλά παιχνίδια, είναι αλήθεια. Εχει υψηλό μέσο όρο, κοντά στα 30 ματς τη σεζόν.

Αλλά μαζί με όλα τα συν που ακολουθούν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, χρειάζεται να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού και τι μπορούμε να δούμε την προσεχή περίοδο που θα φορέσει ο Καλάμπρια την πράσινη φανέλα…