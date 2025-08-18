Δημοφιλή
- 1
Ο Τσίπρας και η Κάμαλα γράφουν…
- 2
Live όλες οι εξελίξεις από την Ουάσιγκτον: Εμπλοκή στις εγγυήσεις ασφαλείας ανακοίνωσε ο Τραμπ - «Διπλωματικό τ
- 3
Προκλητικές δηλώσεις Τούρκου βουλευτή για τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ ενόψει ΠΑΟ!
- 4
Η Λαγκάρντ καλωσορίζει το βουλγαρικό κέρμα του 1 ευρώ
- 5
Από την ευθανασία στη δεύτερη ευκαιρία του Γουργούρη
- 6
Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια από το 2026 - Πώς θα λειτουργεί ο νέος συντελεστής
- 7
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους της Βουλής - Αντιδράσεις από τους εποχικούς πυρο
- 8
Εστιατόριο στη Βρετανία σερβίρει μόνο νερό και το πουλάει χρυσάφι
- 9
Έρχεται επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι τo δικαιούνται - Ποιοι εξαιρούνται
- 10
Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αγγλία επιβεβαιώνει τον Έλληνα εξερευνητή Πυθέα
Καλάμπρια: «Να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να βρεθεί στην κορυφή»
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη και μίλησε για την απόφαση να φορέσει τα «πράσινα», στους στόχους με τη νέα του ομάδα, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής στην Εθνική Ιταλίας. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καλάμπρια: Για το πότε έγινε η πρώτη προσέγγιση του Παναθηναϊκού: «Έγινε πριν […]
Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η έναρξη της προετοιμασίας χωρίς τους διεθνής
Λίγες μέρες έμειναν έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν. Η ομάδα έκανε γνωστό πως 25 Αυγούστου οι παίκτες θα περάσους τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ δύο μέρες αργότερα, στις 27 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Από την προετοιμασία θα απουσιάζουν οι διεθνείς που συμμετέχουν στο EuroBasket […]
Τα καλύτερα πανό και κορεό της 1ης αγωνιστικής της Premier League
Η Premier League επέστρεψε δυναμικά και πριν από τον αγώνα, μέσα στα στάδια υπήρχαν αρκετά εντυπωσιακά πανό και κορεό στις κερκίδες. Τα κορεό, αποτελούν ουσιαστικά τεράστια πανό που ξεδιπλώνονται στις κερκίδες και συχνά συμπληρώνεται με πυροτεχνήματα. Τα κορεό στα γήπεδα του αγγλικού πρωταθλήματος ξεχώρισαν, ενώ έχει ενδιαφέρον να δούμε, μέχρι που έφτασαν οι οπαδοί για να […]
Νάπολι: Εκτός ο Λουκάκου για τρεις μήνες
Άσχημα νέα για τον Αντόνιο Κόντε, καθώς ο Ρομέλου Λουκάκου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό ματς της Νάπολι με τον Ολυμπιακό.
Γουέιν Ρούνεϊ: «Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κινηθεί για τον Ντοναρούμα, τότε είναι τρελοί»
Ο Γουέιν Ρούνεϊ μίλησε στο BBC, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την κατάσταση στη θέση του τερματοφύλακα. Ύστερα από το λάθος του Μπαγιντίρ, στον αγώνα με την Άρσεναλ, το οποίο κόστισε στους «κόκκινους διαβόλους», ο πρώην επιθετικός του συλλόγου αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και επισήμανε πως η Γιουνάιτεντ πρέπει να κινηθεί για τον […]