Τα 28α γενέθλιά του γιόρτασε την Τρίτη (19/08) ο Ρενάτο Σάντσες και ο Πορτογάλος άσος πόσταρε στα social media φωτογραφίες από το πάρτι του, με το χαρακτηριστικό σχόλιο «περισσότερη ζωή». Η ανάρτηση του μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν είχε έντονο συμβολισμό, καθώς ο ίδιος δείχνει έτοιμος να αφήσει πίσω του τις δυσκολίες και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Την επομένη των γενεθλίων του, ο Σάντσες καλείται να αποφασίσει για το ποδοσφαιρικό του μέλλον, καθώς ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Παρί για τον μονοετή δανεισμό του. Ο παίκτης γνωρίζει ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα των Πρωταθλητών Ευρώπης και βλέπει στους «πράσινους» την ευκαιρία να αναγεννήσει την καριέρα του, υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, του προπονητή που τον ανέδειξε στη Μπενφίκα.

Πάντως άγχος και πίεση φαίνεται ότι δεν έχει ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος απόλαυσε το γενέθλιο πάρτι του, μαζί με καλούς του φίλους.