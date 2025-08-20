Η αντίστροφη μέτρηση για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαμσουνσπόρ έχει αρχίσει, με την πόλη της Σαμψούντας να ζει σε ρυθμούς… Europa League. Το παιχνίδι (21/08, 21:00) στην Αθήνα για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, έχει σημάνει συναγερμό στην πόλη του Πόντου, με τους φιλάθλους να ετοιμάζονται για μια βραδιά ποδοσφαιρικής γιορτής.

Γιγαντοοθόνες σε 13 δήμους

Δεκατρείς από τους 17 δήμους της Σαμψούντας αποφάσισαν να στήσουν γιγαντοοθόνες στις κεντρικές πλατείες, ώστε οι φίλοι της ομάδας να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το ματς με τον Παναθηναϊκό. Ειδικά στην Πλατεία Δημοκρατίας (Cumhuriyet Meydanı) αναμένεται κοσμοσυρροή, με χιλιάδες φιλάθλους να εμψυχώνουν τη Σαμσουνσπόρ από μακριά.

Την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος της πόλης ζει σε ενωτικό κλίμα, τέσσερις περιοχές – οι May 19, Kavak, Asarcık και Terme – δεν θα έχουν γιγαντοοθόνες, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ.

Πάντως τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το βράδυ της Πέμπτης δεν θα παιχτεί μόνο ποδόσφαιρο, αλλά θα φανεί και η ενότητα μιας ολόκληρης πόλης πίσω από την ομάδα της.