Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε λαμπερό ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και βοήθησε τους πράσινους να κάνουν την ανατροπή και να κερδίσουν με 2-1 τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ.

Οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ – Μπράουν πέτυχαν τα γκολ του Παναθηναϊκού, είχαν προηγηθεί οι Τούρκοι με τον Τόμασον.

Αποθεώθηκε ο Καλάμπρια από 30.000 θεατές, εξαιρετικό το κοουτσάρισμα του Ρουί Βιτόρια στο δεύτερο μέρος και σημαντικές οι παρεμβάσεις του στο παιχνίδι.

Τι έγινε στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά πήρε τον έλεγχο, πιέζοντας την άμυνα της Σαμσουνσπόρ. Στο 5’ ο Σφιντέρσκι γύρισε τη μπάλα στον Μπακασέτα, ο οποίος επιχείρησε γυριστό σουτ, όμως ο Τόμασον έδιωξε σωτήρια. Οι «πράσινοι» διατήρησαν την πρωτοβουλία, με τους Τούρκους να περιορίζονται κυρίως σε παθητικό ρόλο και να ψάχνουν χώρους στην κόντρα.

Στο 21’ ο Τετέ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Κοτσούκ μπλόκαρε σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Πελίστρι έκανε ατομική ενέργεια και έδωσε στον Σφιντέρσκι, το σουτ του οποίου από πλάγια θέση κατέληξε σε κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να απειλεί και στο 28’ έφτασε κοντά στο γκολ, με τον Μπακασέτα να εκτελεί απευθείας φάουλ, τον Κοτσούκ να αποκρούει και τον Τουμπά να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά να αστοχεί μέσα από την περιοχή.

Η Σαμσουνσπόρ προσπάθησε να «χτυπήσει» κυρίως στην αντεπίθεση. Στο 37’ ο Ντιμάντα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, στο 42’, οι Τούρκοι είχαν μια καλή στιγμή μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιαβρού, χωρίς όμως να βρουν στόχο.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Σαμσουνσπόρ απείλησε πρώτη, με τον Ντραγκόφσκι να επεμβαίνει στο 50’ σε σουτ του Εντσάμ. Ένα λεπτό αργότερα, όμως, οι Τούρκοι βρήκαν το γκολ. Ο Κίλιντς εκτέλεσε κόρνερ και ο Τόμασον με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Ο Βιτόρια αντέδρασε με τις αλλαγές του, έριξε στο ματς τον Ντάβιντε Καλάμπρια και ο Ιταλός… άλλαξε όλο το ματς! Οι «πράσινοι» πίεσαν ασφυκτικά, έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία στο 64’ με τον Σφιντέρσκι (κεφαλιά στο δοκάρι) και τον Τετέ, ενώ στο 65’ είχαν και δεύτερο δοκάρι με τον Τουμπά.

Η επιμονή τους δικαιώθηκε στο 66’, όταν μετά από κόρνερ ο Κυριακόπουλος πήρε το ριμπάουντ και με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 74’ ο Καλάμπρια έκανε επικίνδυνο γύρισμα που παραλίγο να γίνει γκολ και στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Τετέ εκτέλεσε κόρνερ και ο Πάλμερ-Μπράουν με κεφαλιά έγραψε το 2-1.

Στο φινάλε, ο Κυριακόπουλος δοκίμασε ξανά το πόδι του, με τον Κοτσούκ να μπλοκάρει, και έτσι οι «πράσινοι» κράτησαν τη νίκη με ανατροπή, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας (59′ Καλάμπρια), Τσιριβέγια, Τσέριν. Μπακασέτας (59′ Ιωαννίδης), Τετέ, Πελίστρι (76′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (86′ Μπρέγκου)

Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Τόμασον, Φαν Ντρόνχελεν, Σάτκα, Γιαβρού, Γιουξέλ (70′ Μούγια), Μακούμπου )88′ Αϊντόγκντου), Εντσάμ, Ντιμάτα (78′ Γκιουνούλ), Κίλιντς (69′ Τσιφτ), Μάριους