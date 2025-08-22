Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βάλει φωτιά στο φινάλε του καλοκαιριού, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που έμοιαζε να έχει… χαλάσει. Ο Ρενάτο Σάντσες, που μέχρι προχθές φαινόταν με το ένα πόδι στην Τουρκία, αλλάζει πτήση και κατευθύνεται προς Αθήνα.

Με τις «πράσινες» διαπραγματεύσεις να περνούν από σαράντα κύματα, ο μάνατζερ του παίκτη και η Παρί έλεγαν «Τραμπζονσπόρ», αλλά τελικά… το γύρισαν στο «Λεωφόρος». Σαν να μην έφτανε η πρώτη ανατροπή, το Τριφύλλι έκανε και δεύτερη: εκεί που όλοι πίστευαν ότι η ιστορία τελείωσε άδοξα, ήρθε το οριστικό «ναι» και το happy end.

Ο Σάντσες προσγειώνεται το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές, με μονοετή δανεισμό και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα καλύψει το κενό του Μαξίμοβιτς στη μεσαία γραμμή.