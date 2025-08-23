Σε μαραθώνιο ιατρικών εξετάσεων υποβλήθηκε το Σάββατο (23/8) ο Ρενάτο Σάντσες, πριν φορέσει –εκτός απροόπτου– τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Πορτογάλος μέσος πέρασε περισσότερες από 7 ώρες στα ιατρικά κέντρα, όπου οι άνθρωποι των «πράσινων» τον υπέβαλαν σε λεπτομερή έλεγχο, εξετάζοντας κάθε πιθανή λεπτομέρεια.

Η επιμονή για τόσο αυστηρό «τεστ» δεν είναι τυχαία, καθώς ο 28χρονος χαφ έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετούς μυϊκούς τραυματισμούς, γεγονός που αποτέλεσε τροχοπέδη στην καριέρα του. Στον Παναθηναϊκό θέλησαν να βεβαιωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την αγωνιστική του ετοιμότητα και την κατάσταση του, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η περίπτωση του συνιστά ένα μεγάλο στοίχημα.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης βρίσκονται ήδη στα χέρια των ιατρών και των υπευθύνων της ομάδας, οι οποίοι τα αναλύουν διεξοδικά. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, όλα δείχνουν πως την Κυριακή θα πέσουν και οι υπογραφές στον δανεισμό του από την Παρί Σεν Ζερμέν και θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση.

Την έλευση του Σάντσες στην Αθήνα «έτρεξε» ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αποσπάσει ο Παναθηναϊκός το «ναι» του ποδοσφαιριστή, τη στιγμή που είχε προχωρημένες συζητήσεις με την Τραμπζονσπόρ. Ο Πορτογάλος τεχνικός πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσει να αφήσει πίσω του τις δυσκολίες και να ξαναβρεί τον εαυτό του μέσα στο γήπεδο.

Ο Σάντσες δείχνει αποφασισμένος να κάνει μια νέα αρχή στην καριέρα του, δηλώνει «διψασμένος» για να αγωνιστεί και να αποδείξει ότι παραμένει ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου, ενώ δεν έκρυψε πως η παρουσία του Βιτόρια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του.