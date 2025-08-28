Ήταν ο μεγάλος στόχος του καλοκαιριού και η ΑΕΚ τον πέτυχε αήττητη! Στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέφλεια η Ένωση επικράτησε με 2-0 της Άντερλεχτ και πήρε την πρόκριση για τα πλέι οφ του Conference League με τρεις προκρίσεις. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτερη σε όλο το ματς από τους Βέλγους που απείλησαν ελάχιστα και στάθηκαν και τυχεροί που δέχθηκαν μόνο δύο γκολ.

Με την ώθηση από τον κόσμο της η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά από το ξεκίνημα και παρότι δεν είχε τη μεγάλη φάση, περιόρισε την Άντερλεχτ στα καρέ της. Η πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 21’ όταν ο Κοϊτά βρήκε ωραία τον Κουτέσα, αλλά εκείνος από τη θέση που σκόραρε με τον Άρη Λεμεσού πλάσαρε άστοχα. Από κλέψιμο του Πινέδα στο 24’ ο Πιερό σούταρε πάνω σε αμυντικό από καλή θέση μέσα στην περιοχή, στο 36’ όμως το κλέψιμο ψηλά απέδωσε καρπούς.

Ήταν ο Ρότα αυτός που το έκανε, ο Ελίασον βρήκε τον Κοϊτά που με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 βάζοντας «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά το γκολ η Άντερλεχτ προσπάθησε να πάρει την μπάλα στα πόδια της, αλλά δεν απείλησε καθόλου. Αντίθετα, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Πήλιος έβγαλε ωραία μπαλιά στον χώρο για τον Πιερό που μπήκε στην περιοχή, αλλά και πάλι το σουτ που έκανε ήταν απογοητευτικό.

Η Άντερλεχτ μπήκε στο δεύτερο μέρος με τρεις αλλαγές, αλλά στο 48’ είδε τον Κουτέσα με απίθανη ενέργεια και σουτ να γράφει το 2-0 που έφερε την ΑΕΚ ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση. Τέσσερα λεπτά μάλιστα ο Κόζεμανς νίκησε σε τετ α τετ τον Πινέδα από κοντά, με την ΑΕΚ να δίνει χώρο μετά το 60’ στους φιλοξενούμενους που έψαχναν τρόπο να γίνουν απειλητικοί. Για να βρούμε μεγάλη ευκαιρία της Άντερλεχτ έπρεπε να φτάσουμε στο 71’ όταν μία κεφαλιά του Ντόλμπεργκ έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Στρακόσα.

Στο 74’ ο Γιόβιτς, που μόλις είχε μπει στο ματς, κόπηκε πριν κάνει την προβολή και από το κόρνερ ολομόναχος ο Ρέλβας αστόχησε με κεφαλιά για να τελειώσει το ματς. Η Άντερλεχτ προσπαθούσε να βρει μία φάση να ξαναμπεί στο ματς, αλλά και πάλι η ΑΕΚ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν στο 90’ ο Κόζεμανς έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ ένα σουτ του Μαρίν. Δύο λεπτά μετά έσωσε και σε προσπάθεια του Λιούμπισιτς, με το ματς να ολοκληρώνεται κάπως έτσι και την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μία σπουδαία πρόκριση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (89’ Βίντα), Κουτέσα (78’ Πενράις), Ελίασον (73’ Λιούμπισιτς), Πιερό (73’ Γιόβιτς).

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κόζεμανς, Οζκάν (46’ Αγκούστινσον), Χέι, Κανά, Μάαμαρ (68’ Ντε Γκρεφ), Γιανσάνα, Ουέρτα (46’ Μπερτατσίνι), Ντε Κατ (46’ Φερσχάρεν), Ανγκούλο, Αζάρ (69’ Στρόικενς), Ντόλμπεργκ