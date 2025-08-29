Έχοντας ζήσει τον περσινό εφιάλτη, η ΑΕΚ χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο να κάνει μία υπέρβαση! Για τον κόσμο της που είναι πάντα «παρών» για την ίδια και το ευρωπαϊκό της μέλλον, για το σήμερα και το αύριο. Σε μία βραδιά ονειρική από το πρώτο μέχρι και μετά το σφύριγμα της λήξης, ο «Δικέφαλος» επέστρεψε στην κανονικότητα!

Αν σκεφτεί κανείς ποια ήταν τα δεδομένα όταν ξεκινούσε η χρονιά, όπου η ΑΕΚ έπρεπε να «χτιστεί» (με τη διαδικασία να είναι ακόμα στην αρχή) και ταυτόχρονα να είναι υποχρεωμένη να κάνει τουλάχιστον δύο προκρίσεις και μία υπέρβαση (όντας μάλιστα ανίσχυρη σε όλες τις κληρώσεις), τότε το επίτευγμα της «Ένωσης» μπορεί να χαρακτηριστεί και τεράστιο. Όταν έχεις αποκλειστεί από τη Βελέζ και τη Νόα και αποκλείεις της Άντερλεχτ, είναι!

Η ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης, παίζοντας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ποδόσφαιρο, έκανε την Άντερλεχτ να θυμίζει Πανσερραϊκό! Κόντρα σε μία ομάδα την οποία δεν είχε κερδίσει ποτέ στα προηγούμενα εφτά παιχνίδια που είχαν δώσει (τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες) μεταξύ τους, την «κατάπιε» στην κυριολεξία!

Σε όλο το πρώτο ημίχρονο το γήπεδο είχε γείρει! Ο κόσμος της ΑΕΚ δεν ήταν απλά ο 12ος παίκτης, αλλά και ο 13ος και ο 14ος! Η Άντερλεχτ πρέπει να πέρασε δύο φορές τη σέντρα και έκανε ένα σουτ και μία κεφαλιά από στατική φάση που δεν ανησύχησαν καν τον Θωμά Στρακόσα.

Το γκολ φωτοβολίδα του Κοϊτά από το κλέψιμο του Ρότα και την ασίστ με τη μία του Ελίασον άναψε τη φλόγα. Ο Χάσι που με την ΑΕΚ δεν το… έχει, έκανε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο, αλλά ο «Χάρι Πότερ» Ντέρεκ Κουτέσα έβαλε ταφόπλακα σε όποια όνειρα έκανε ο Κοσσοβάρος τεχνικός.

Μετά το παιχνίδι το πήρε πάνω του ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός είναι ο πρωτομάστορας αυτής της επιτυχίας. Έξι ευρωπαϊκά ματς συν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πήρε είτε εύκολα, είτε δύσκολα, αυτό ακριβώς που έπρεπε από κάθε παίκτη του και πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο της σεζόν.

Μπορεί, ο ίδιος να δήλωνε ότι δεν κρίνεται ένα project από ένα αποτέλεσμα, αλλά γνώριζε και ο ίδιος πως θα ήταν η κατάσταση αν η ΑΕΚ δεν τα είχε καταφέρει. «Έψησε» όσους παίκτες, έκρινε πως θα χρειαστεί, ήταν αμείλικτος και στα «θέλω του» και στα αποδυτήρια και δικαιούται όχι μόνο να χαμογελά, αλλά να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.

Κάτι επίσης σημαντικό. Σημαντικό μερίδιο σε αυτή την πρόκριση δεν έχουν μόνο οι «νέοι» παίκτες που ήρθαν, αλλά και οι «παλιοί»! Αυτοί που λοιδορήθηκαν, χλευάστηκαν και απαξιώθηκαν όσο κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Μαγκιά τους!

Πλέον η ΑΕΚ θα έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Της έλειψε πάρα πολύ πέρσι αυτό. Την «κατάστρεψε». Μπορεί αυτά να αργήσουν να ξεκινήσουν, αλλά για να τα καταφέρει να κρατήσει τα δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη, θα πρέπει να «τρέξει» να ενισχυθεί. Υπάρχουν κενά και ο χρόνος πιέζει, προκειμένου να προλάβουν να δηλωθούν και όσοι θα έρθουν και στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ χρειάζεται αμυντικό χαφ, επιθετικό, να προχωρήσει σε κάποιες αποδεσμεύσεις, αλλά και να αναβαθμίσει τη θέση του δεξιού μπακ. Τώρα θα πρέπει στην πράξη και μάλιστα άμεσα να γίνουν οι τουλάχιστον δύο – τρεις κινήσεις που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της αναδόμησης. Θα έχει και ο Νίκολιτς το χρόνο – λόγω της διακοπής- να δουλέψει με τα παιδιά που θα έρθουν, θα επιστρέψουν και οι τραυματίες, θα μπούνε όλοι στην αγωνιστική εξίσωση.

Θα πει κάποιος, πως προέχει το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Συμφωνώ. Απλά ας το σκεφτούν από αύριο! Το κέρδισαν αυτό το δικαίωμα! Αν η ΑΕΚ καταφέρει και κάνει το δύο στα δύο και στο πρωτάθλημα, θα έχει κάνει την ιδανική εκκίνηση και όλη η χρονιά που θα είναι μεγάλη και δύσκολη, θα είναι μπροστά της.