Το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Άρη μπαίνει στην τελική ευθεία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο 1-2 τελευταίων κινήσεων από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν ήδη 15 προσθήκες, μετά και την υπογραφή του Κώστα Γαλανόπουλου πριν λίγα 24ωρα. Εφόσον ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Σωκράτη Διούδη η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη, ο αριθμός θα φτάσει στις 16.

Οι μαζικές μεταγραφές δεν είναι κάτι νέο για τον Άρη. Αυτό που διαφοροποιεί τη φετινή σεζόν είναι το ελληνικό στοιχείο που έχει γίνει πολύ πιο έντονο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Από το 2018 έως πέρσι, οι καλοκαιρινές μεταγραφές Ελλήνων στον Άρη δεν ξεπέρασαν συνολικά τις 15. Φέτος, λοιπόν, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ήδη τέσσερις και εφόσον έρθει ο Διούδης θα γίνουν πέντε. Μέχρι στιγμής μετράει τους Αθανασιάδη, Δώνη, Γιαννιώτα και Γαλανόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 αποκτήθηκαν επίσης τέσσερις Έλληνες και συγκεκριμένα οι Χουτεσιώτης, Αηδόνης, Δεληζήσης και Κυριαζής. Τέσσερις κινήσεις, όμως, χωρίς ενεργό ρόλο στο ροτέισον. Αντίθετα, οι φετινές επιλογές δείχνουν πιο στοχευμένες, με παίκτες που έχουν προοπτική να αποτελέσουν βασικά στελέχη.

Η τελευταία φορά που ο Άρης παρουσίασε τέτοια «ελληνική παραγωγή» ήταν το 2018, με Σιώπη, Μαρτίνη, Ναζλίδη, Σταματή, Κωνσταντινίδη και Σταμπουλίδη. Φέτος υπάρχει η προοπτική να φτάσει στους επτά Έλληνες, αν προστεθεί ο Διούδης, μαζί με Παναγίδη και Χαρούπα που θα έχουν ρόλο στο Κύπελλο.

Ό,τι κι αν συμβεί, δύσκολα θα επαναληφθεί το «ρεκόρ» της σεζόν 2018-19, όταν το ρόστερ είχε 15 Έλληνες. Ωστόσο, η στροφή στη ντόπια αγορά είναι εμφανής, με τον Μαρίνου Ουζουνίδη να παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη.