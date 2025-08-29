Έφτασε η στιγμή για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μάθουν τους αντιπάλους τους για την League Phase του Europa League.
Οι «πράσινοι» στάθηκαν όρθιοι στην Τουρκία και με το εκτός έδρας 0-0 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, πήρε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League εξαιτίας του… χρυσού 2-1 του ΟΑΚΑ.
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ «πάτησε» την Ριέκα και με το ακκωφαντικό 5-0 στην Τούμπα πήρε και αυτός την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League.
Tο πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί την Κυριακή στις 31 Αυγούστου.
Οι αντίπαλοι το Πανθηναικού:
- Ρόμα (εντός)
- Φέγενορντ (εκτός)
- Πλζεν (εντός)
- Φερεντσβάρος (εκτός)
- Γιούνγκ Μπόις (εντός)
- Στουρμ (εκτός)
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)
- Μάλμε (εκτός)
Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:
- Λιλ (εκτός)
- Μπέτις (εντός)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)
- Λιόν (εκτός)
- Γιούνγκ Μπόις (εντός)
- Λουντογκόρετς (εκτός)
- Μπραν (εντός)
- Θέλτα (εκτός)