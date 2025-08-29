Έφτασε η στιγμή για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μάθουν τους αντιπάλους τους για την League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» στάθηκαν όρθιοι στην Τουρκία και με το εκτός έδρας 0-0 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, πήρε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League εξαιτίας του… χρυσού 2-1 του ΟΑΚΑ.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ «πάτησε» την Ριέκα και με το ακκωφαντικό 5-0 στην Τούμπα πήρε και αυτός την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League.

Tο πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί την Κυριακή στις 31 Αυγούστου.

Οι αντίπαλοι το Πανθηναικού:

  1. Ρόμα (εντός)
  2. Φέγενορντ (εκτός)
  3. Πλζεν (εντός)
  4. Φερεντσβάρος (εκτός)
  5. Γιούνγκ Μπόις (εντός)
  6. Στουρμ (εκτός)
  7. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)
  8. Μάλμε (εκτός)

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

  1. Λιλ (εκτός)
  2. Μπέτις (εντός)
  3. Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)
  4. Λιόν (εκτός)
  5. Γιούνγκ Μπόις (εντός)
  6. Λουντογκόρετς (εκτός)
  7. Μπραν (εντός)
  8. Θέλτα (εκτός)

