Έφτασε η στιγμή για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μάθουν τους αντιπάλους τους για την League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» στάθηκαν όρθιοι στην Τουρκία και με το εκτός έδρας 0-0 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, πήρε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League εξαιτίας του… χρυσού 2-1 του ΟΑΚΑ.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ «πάτησε» την Ριέκα και με το ακκωφαντικό 5-0 στην Τούμπα πήρε και αυτός την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League.

Tο πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί την Κυριακή στις 31 Αυγούστου.

Οι αντίπαλοι το Πανθηναικού:

Ρόμα (εντός) Φέγενορντ (εκτός) Πλζεν (εντός) Φερεντσβάρος (εκτός) Γιούνγκ Μπόις (εντός) Στουρμ (εκτός) Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός) Μάλμε (εκτός)

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ: