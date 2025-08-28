Ο Παναθηναϊκός στάθηκε όρθιος στον Πόντο και με το εκτός έδρας 0-0 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, πήρε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League εξαιτίας του… χρυσού 2-1 του ΟΑΚΑ.

Κορυφαίος των Πράσινων ο Ντραγκόφσκι, σπουδαίο παιχνίδι έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν, τελευταίο ματς του Ιωαννίδη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, συγκινητική η παρουσία 50 φιλάθλων του Τριφυλλιού στη Σαμψούντα.

Άντεξε στην πίεση, “άγγιξε” το γκολ

Το πρώτο ημίχρονο στη Σαμψούντα είχε έντονο ρυθμό και πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Η Σαμσουνσπόρ απείλησε μόλις στο 8’ με τον Κίλιντς, όμως ο Ντραγκόφσκι αντέδρασε εξαιρετικά, ενώ στο 16’ το πλασέ του Μάριους κατέληξε άουτ.

Στο 20’ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε ανατροπή του Πάλμερ – Μπράουν, με τον διαιτητή να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η μεγαλύτερη στιγμή για τους «πράσινους» ήρθε στο 23’, όταν ο Κυριακόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους στο τελευταίο δεκάλεπτο του ημιχρόνου, με τον Μουσάμπα να δοκιμάζει δύο φορές τον Ντραγκόφσκι στο 38’ και στο 45’, βρίσκοντας όμως απέναντί του έναν ανίκητο τερματοφύλακα. Ενδιάμεσα, ο Παναθηναϊκός είχε τεράστια ευκαιρία με τον Ιωαννίδη στο 42’, όταν βγήκε απέναντι από τον Κοκτσούκ, αλλά έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Διαχείριση, ευκαιρίες και πρόκριση

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγαλύτερη διάθεση να επιτεθεί και μόλις στο 48’ έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Ιωαννίδης έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια και σούταρε, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι των Τούρκων. Στο 66’ οι «πράσινοι» βρέθηκαν ξανά μια ανάσα από το γκολ. Ο Τετέ έκανε το πλασέ, ο Κοκτσούκ απέκρουσε και στη συνέχεια ανέτρεψε τον Βραζιλιάνο, όμως ο διαιτητής δεν υπέδειξε πέναλτι, ξεσηκώνοντας νέες αντιδράσεις στον “πράσινο” πάγκο.

Οι Τούρκοι απείλησαν λίγο αργότερα, στο 70’, με τον Ντιμάτα να κερδίζει την κεφαλιά αλλά να μην βρίσκει στόχο, καθώς η μπάλα έφυγε οριακά άουτ.

Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού (78′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Μουσάμπα, Μακούμπου (85′ Αϊντόγλου), Εντσάμ, Κίλιντς (60′ Ντιμάτα), Μάριους (78′ Γιαλντίρ)

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71′ Σιώπης), Τζούριτσιτς (63′ Πελίστρι), Τετέ (89′ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (71′ Σφιντέρσκι).