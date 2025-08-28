Το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι γεγονός. Οι «πράσινοι» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβώνας για την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη, έπειτα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η τελική πρόταση των Πορτογάλων έφτασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει και ποσοστό 25% σε ενδεχόμενη μεταπώληση του διεθνούς επιθετικού. Ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς διασφαλίζει επιπλέον κέρδη για τον σύλλογο αν ο Ιωαννίδης συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Με αυτόν τον τρόπο, το «σίριαλ» που απασχόλησε όλο το καλοκαίρι μπαίνει στην τελική του ευθεία. Το αποψινό ματς με τη Σαμσουνσπόρ πιθανότατα θα είναι το τελευταίο του 25χρονου φορ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια, ο ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει στη Λισαβώνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η μεταγραφή αυτή αποτελεί ρεκόρ για το «τριφύλλι» και ταυτόχρονα μία από τις πιο ακριβές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Πράσινοι ήδη κινούνται στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Ιωαννίδη και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να αποκτήσουν ακόμα και δύο επιθετικούς.