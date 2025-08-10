Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί της Κυριακής στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την Πέμπτη στην Κρακοβία.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, που καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος στο δεύτερο παιχνίδι, συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, στέλνοντας θετικά μηνύματα. O διεθνής επιθετικός αισθάνεται καλύτερα και υπάρχουν πιθανότητες να είναι στην αποστολή των Πράσινων.

Οι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτικής, και ολοκλήρωσαν με τελειώματα.

Ο Τάσος Μπακασέτας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.