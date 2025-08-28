Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ, που θα κρίνει τη διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούν οι «πράσινοι».

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και να μπει στη League Phase του Europa League.

Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Κότσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιρβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ιωαννίδης