Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ, που θα κρίνει τη διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούν οι «πράσινοι».
Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και να μπει στη League Phase του Europa League.
Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού:
Ντραγκόφσκι, Κότσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιρβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ιωαννίδης
Our XI against Samsunspor ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SAMPAO pic.twitter.com/K611AYe62N
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 28, 2025