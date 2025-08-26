Νέο όνομα μπαίνει στο μεταγραφικό κάδρο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Record. Οι Σκωτσέζοι αναφέρουν πως οι «πράσινοι» εξετάζουν την περίπτωση του Σιριέλ Ντέσερς της Ρέιντζερς, ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη που οδεύει προς την Σπόρτινγκ.

Ο 30χρονος Νιγηριανός φορ έχει απασχολήσει έντονα και την ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα, η Ένωση είχε φτάσει στο σημείο να τα βρει μαζί του, όμως η πρότασή της ύψους 4,5 εκατ. λιρών απορρίφθηκε από τον σκωτσέζικο σύλλογο.

Η ίδια πηγή σημειώνει πως ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται πλέον διατεθειμένος να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του παίκτη, παρακολουθώντας στενά την υπόθεση λίγα 24ωρα πριν από το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Οι «πράσινοι» θεωρούν τον Ντέσερς παίκτη με το προφίλ που ταιριάζει στις ανάγκες τους και στα “θέλω” του Ρουί Βιτόρια, ενώ διαθέτει παραστάσεις και εμπειρία από υψηλό επίπεδο.