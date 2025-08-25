Στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ βρίσκεται ο Φίλιπ Τζούριτσιτς.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στη γάμπα, προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (25/08) και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει στο κρίσιμο ματς της Πέμπτης στη Σαμψούντα.

Πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκινήσει από τον πάγκο και να χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, δεδομένου ότι έμεινε εκτός δράσης τις προηγούμενες ημέρες. Αντίθετα, ο Τιν Γεντβάι δεν υπολογίζεται, καθώς δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού και συνεχίζει τη θεραπεία του.

Υψηλού κινδύνου το παιχνίδι στην Τουρκία

Ανάρπαστα γίνονται τα εισιτήρια του αγώνα Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός από τους οπαδούς της τουρκικής ομάδας και το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο το βράδυ της Πέμπτης (28/08) για το δεύτερο παιχνίδι των play off του Europa League. Παράλληλα τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η UEFA θεωρεί το ματς ως “υψηλού κινδύνου” και έχει ζητήσει ιδιαίτερη προσοχή από τους γηπεδούχους.