Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (22/8) και από σήμερα ανήκει και τυπικά στο ρόστερ της ομάδας.

Η σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώθηκε, καθώς ο ποδοσφαιριστής πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή και το Σάββατο ανακοινώθηκε επίσημα από την «πράσινη» ΠΑΕ, με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο 28χρονος Σάντσες, που έχει φορέσει τις φανέλες των Μπάγερν, Παρί και Μπενφίκα, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία του και πάλι με τον Ρουί Βιτόρια.

Η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκου:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ρενάτο Σάντσες στο ρόστερ της ομάδας, με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος αποτελεί την όγδοη μεταγραφή του συλλόγου για τη νέα σεζόν. Με την εμπειρία, την ποιότητα και το νικηφόρο πνεύμα που τον χαρακτηρίζει, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τον Παναθηναϊκό.

Ο Ρενάτο Σάντσες γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1997 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπενφίκα, όπου ξεχώρισε για το ταλέντο του.

Ο πρώτος που πίστεψε σε αυτόν στον σύλλογο ήταν ο Ρουί Βιτόρια – ο σημερινός τεχνικός του Παναθηναϊκού. Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο Βιτόρια ανέβασε τον 18χρονο Σάντσες από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα στην πρώτη, δίνοντάς του γρήγορα χρόνο συμμετοχής. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καταλυτική, καθώς ο νεαρός μέσος καθιερώθηκε ως βασικός, κέρδισε την κλήση του στην εθνική Πορτογαλίας και συνέβαλε στην κατάκτηση του Euro 2016, όπου ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.

Η εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν τον οδήγησε σε μεταγραφή 35 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου. Εκεί, την πρώτη χρονιά αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια και κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας. Την επόμενη σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στη Σουόνσι, ενώ μετά την επιστροφή του στη Μπάγερν το 2018, αποφάσισε να φύγει αναζητώντας βασικό ρόλο. Η Λιλ τον απέκτησε και εκεί αναγεννήθηκε αγωνιστικά, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας. Η εξαιρετική του παρουσία στη Λιλ ώθησε την Παρί Σεν Ζερμέν να τον αποκτήσει το 2022. Με την Παρί σήκωσε το πρωτάθλημα του 2023, ωστόσο στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στη Ρόμα και έπειτα επέστρεψε προσωρινά στην Μπενφίκα.

Ο Σάντσες έχει φορέσει το εθνόσημο της Πορτογαλίας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, μετρώντας 32 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει συλλέξει πολλούς τίτλους: Πρωταθλητής Ευρώπης το 2016, κάτοχος του Nations League το 2019, πρωταθλητής Πορτογαλίας με τη Μπενφίκα το 2015, τρεις φορές πρωταθλητής Γερμανίας με τη Μπάγερν (2017, 2019, 2020), πρωταθλητής Γαλλίας με τη Λιλ το 2021 και με την Παρί το 2023, ενώ έχει κατακτήσει και Κύπελλα και Σούπερ Καπ σε Γερμανία και Γαλλία. Καλωσορίζουμε θερμά τον Ρενάτο Σάντσες στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»