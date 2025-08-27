Μια ιδιαίτερη φιγούρα θα βρεθεί στις εξέδρες του «19 Mayıs Stadium» για τη ρεβάνς της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο των Play-Offs του Europa League.

Η κυρά Καλλιόπη, που ζει μόνιμα στη Νέα Καρβάλη στην Ελλάδα αλλά είναι πρόσφυγας από τη Πάφρα της Σαμψούντας, θα ταξιδέψει στην Τουρκία προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση της Ιμρέν Νιλάι Τüφέκτσι, αντιπροέδρου του εθνικιστικού κόμματος ΙΥΙ (Καλό Κόμμα)!

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι, η κυρά Καλλιόπη θα επισκεφθεί πρώτα το χωριό της στην Πάφρα, ενώ θα περιηγηθεί με μια βάρκα στις ακτές της Σαμψούντας και θα συμμετάσχει σε μια εκδήλωση συλλογής καπνού που θα γίνει στη συνοικία Γκιοκτσουσού.

Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί με την παρουσία της στο γήπεδο, όπου θα παρακολουθήσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκού μαζί με την Ιμρέν Νιλάι Τüφέκτσι από την εξέδρα.