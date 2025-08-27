Ο Παναθηναϊκός δίνει αύριο το βράδυ (28/8) ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, αυτό με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία στον επαναληπτικό των Play Offs του Europa League, έχοντας το προβάδισμα με 2-1 από το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ. Όμως την ίδια ώρα είναι αναγκασμένος να ασχολείται και με τα μεταγραφικά, αφού πλέον οι μέρες περνάνε και ο χρόνος πιέζει.

Η υπόθεση του παίκτη που θα έρθει για να καλύψει το κενό μεσοεπιθετικά φαίνεται να έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Ταμπόρδα της Μπόκα Τζούνιορς να βρίσκεται προ των πυλών αλλά και την περίπτωση του Ουναΐ να μην έχει εγκαταλειφθεί. Πλην όμως εκείνο που πλέον «καίει«» τους ανθρώπους της ομάδας είναι ο επιθετικός που θα έρθει για να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς όλα δείχνουν ότι μετά το ματς της Πέμπτης ο Έλληνας φορ θα πουληθεί στην Πορτογαλία.

Το όνομα του Σίριλ Ντέσερς, ενός ποδοσφαιριστή που απασχολει την ΑΕΚ όλο το καλοκαίρι είναι αυτό που έχει έρθει τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Και πράγματι ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με την περίπτωσή του, όπως σωστά έγραψε και η Daily Record χθες. Ήταν μια πρόταση που έγινε από τους Σκωτσέζους προς τον Παναθηναϊκό, η οποία δεν αφήνει αδιάφορους τους πράσινους μιας και μιλάμε για έναν παίκτη που έχει εξαιρετική επαφή με τα δίχτυα.

Ο Ντέσερς αρέσει στον Ρουί Βιτόρια, η περίπτωσή του είναι εφικτή, πλην όμως έρχεται πιο πίσω στη λίστα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει άλλον στην κορυφή. Ένα όνομα που δεν έχει διαρρεύσει, θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς και τους ανθρώπους του τριφυλλιού να έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που πουληθεί ο Ιωαννίδης να φέρουν τον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα.

Το σίγουρο είναι ότι αν τελικά ο Ιωαννίδης φέρει στα ταμεία 25 εκατομμύρια ευρώ, τότε ο Παναθηναϊκός δε θα έχει πρόβλημα να προχωρήσει και σε οικονομική υπέρβαση προκειμένου να λύσει το επιθετικό του πρόβλημα. Και ίσως δούμε και δύο επιθετικούς να έρχονται στην Ελλάδα ώστε να έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του ο Ρουί Βιτόρια.