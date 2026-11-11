Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Europa League: Το εντυπωσιακό κοντρόλ του Φορτούνη που ξεχώρισε η διοργάνωση (vid)

Η ευρωπαϊκή διοργάνωση επέλεξε την ενέργεια του αρχηγού των ερυθρόλευκων από την αναμέτρηση με τη Ρεν για να αναδείξει τις τεχνικές δυνατότητες του Έλληνα μεσοεπιθετικού

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού κοντρολάρει τη μπάλα στον αγώνα Ρεν - ΟΣΦΠ

EUROPA LEAGUE 2026-2027 / ΡΕΝ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

11/11/2026, 14:34
TANEA Newsroom
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Την τεχνική κατάρτιση του Κώστα Φορτούνη ανέδειξε η UEFA μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη (11/11) στους επίσημους λογαριασμούς του Europa League, επιλέγοντας μία χαρακτηριστική στιγμή από την πρόσφατη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν.

Στο σχετικό απόσπασμα, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό κοντρόλ, υποδεχόμενος με εντυπωσιακό τρόπο τη μακρινή μπαλιά του Νταβίντ Κάρμο. Η διοργάνωση ξεχώρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια, υπενθυμίζοντας τις τεχνικές δυνατότητες του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Η αναμέτρηση στη Γαλλία ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ (0-0), με τον Ολυμπιακό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να παραμένει αήττητος μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Europa League.

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Europa League Κώστας Φορτούνης Ολυμπιακός

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