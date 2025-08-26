«Καυτές» είναι οι τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, καθώς ιταλικά σενάρια κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ταρεμί της Ίντερ και αγγλικά για… φλερτ της Λιντς με τον Ιωαννίδη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Μεχντί Ταρέμι. Οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι οι «πράσινοι» έχουν ήδη κάνει κίνηση για να αποκτήσουν τον 33χρονο στράικερ της Ίντερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τους «νερατζούρι» και βρίσκεται στη λίστα με τους υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστές.

Ο Ταρέμι, που έκανε σπουδαία καριέρα στην Πόρτο, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στην Ίντερ, ενώ ο Ιρανός σταρ έχει ήδη στα χέρια του προτάσεις από PSV Αϊντχόφεν, Μπέτις και Σασουόλο. Όπως τονίζουν οι Ιταλοί, σε αυτές τις επιλογές θα πρέπει να προστεθεί και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιδιώκει να κάνει το «μπαμ» της μεταγραφικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή στην Αγγλία αναφέρουν, ότι η Λιντς αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη και ότι είναι διατεθειμένη να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του Παναθηναϊκού (25 εκατ. ευρώ).