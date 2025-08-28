Ο ΠΑΟΚ έστησε ακόμη μία ευρωπαϊκή παράσταση στην Τούμπα, διαλύοντας με 5-0 τη Ριέκα και σφραγίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Οι Κροάτες βλέπουν πλέον τον «Δικέφαλο» ως μόνιμο εφιάλτη, αφού σε πέντε διπλές αναμετρήσεις με ομάδες της χώρας τους ο ΠΑΟΚ έχει ισάριθμες προκρίσεις.

Η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Τούμπα ήταν εκρηκτική και ο ΠΑΟΚ μπήκε με αποφασιστικότητα. Μόλις στο 12’ άνοιξε το σκορ: κόρνερ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Μεϊτέ και 1-0. Το γήπεδο φλεγόταν και στο 21’ ήρθε η στιγμή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Στην 150ή εμφάνισή του με τον Δικέφαλο, πέρασε σαν σε προπόνηση την κροατική άμυνα και με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το 2-0.

Η Ριέκα δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά, με τον Παβλένκα να σταματά ό,τι βρήκε στον δρόμο του. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Στο 55’, ο Κωνσταντέλιας έκλεψε και πάσαρε στον Φεντόρ Τσάλοφ, που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, πανηγυρίζοντας με μια τρυφερή αφιέρωση στο παιδί που περιμένει.

Από το 72’ οι Κροάτες έμειναν με δέκα λόγω αποβολής του Μαϊστόροβιτς και ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι. Στο 77’ ο Γιώργος Γιακουμάκης σημείωσε το πρώτο του γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα με απίθανη εκτέλεση: πιρουέτα στη γραμμή του πλαγίου, είσοδος στην περιοχή και αριστερό σουτ που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 4-0. Το κερασάκι μπήκε στο 89’, με τον Δημήτρη Πέλκα να σκοράρει και να διαμορφώνει το τελικό 5-0, μέσα σε αποθέωση.

Μετά από Λοκομοτίβα, Ριέκα, Χάιντουκ και Ντινάμο, ο ΠΑΟΚ απέδειξε ξανά πως με τις κροατικές ομάδες έχει δικό του… συμβόλαιο πρόκρισης. Το μήνυμα προς την Ευρώπη ήταν ηχηρό: ο Δικέφαλος δεν είναι απλώς παρών, αλλά δηλώνει έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερες βραδιές.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (69’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (79’ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης)

Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Όρετς (60’ Μπούτιτς), Ντέβεντακ, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Λοσίτσκας, Ντάντας (75’ Χούσιτς), Πέτροβιτς Γιάνκοβιτς, Μέναλο (60’ Τσοπ), Φρουκ (84’ Μποκόγεβιτς).