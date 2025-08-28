Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραμένει στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, αυτή τη φορά με φόντο τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η πορτογαλική εφημερίδα A Bola επανήλθε με νέο ρεπορτάζ που παρουσιάζει ως αρκετά δύσκολη την υπόθεση του 22χρονου μεσοεπιθετικού, λόγω των υψηλών απαιτήσεων του ΠΑΟΚ παρότι ο παίκτης είναι ενήμερος για το ενδιαφέρον και έδειξε ενδιαφέρον για το πορτογαλικό πρότζεκτ, που πλέον θα έχει έντονο ελληνικό χρώμα με την παρουσία του Βαγιαννίδη και τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στα «λιοντάρια» της Λισαβόνας.

Η πλευρά του «Δικέφαλου του Βορρά» έσπευσε να ρίξει τους τόνους και να βάλει τέλος σε οποιαδήποτε φημολογία. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λοιπόν, διαψεύδεται κατηγορηματικά κάθε σενάριο περί πρότασης ή συζητήσεων με τη Σπόρτινγκ. Όπως ξεκαθαρίζεται, «δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντέλια» και ο ποδοσφαιριστής δεν παραχωρείται, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου μέχρι το 2029.

Ο Κωνσταντέλιας υπέγραψε στις 30 Ιουλίου νέο τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης και με σημαντικά αυξημένες αποδοχές που φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η συμφωνία ήρθε μετά από προσωπική παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του συλλόγου να «χτίσει» την ομάδα γύρω από τον νεαρό διεθνή.

Για τους ανθρώπους του συλλόγου, το κεφάλαιο «Κωνσταντέλιας» έχει κλείσει – τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι. Η προσοχή όλων στρέφεται στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στην πορεία της ομάδας εντός και εκτός συνόρων. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός παραμένει βασικό κομμάτι του ρόστερ και ο παίκτης γύρω από τον οποίο χτίζεται το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ.