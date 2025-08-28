Πολύ δυνατά έχει ξεκινήσει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα, για τον αγώνα-ρεβάνς των play offs του Europa League!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγήθηκε με γκολ του Μεϊτέ στο 12′ και λίγα λεπτά αργότερα πήρε και προβάδισμα πρόκρισης, ανατρέποντας την ήττα με 1-0 στην Κροατία.

Δείτε το 1-0:

Ο Κωνσταντέλιας έκανε ένα υπέροχο σλάλομ στο 25′, σημάδεψε την αριστερή γωνία του Ζλόμισλιτς και «έγραψε» το 2-0 για τον ΠΑΟΚ σε μία ιδανική συνθήκη που εκτυλίσσεται για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Δείτε το 2-0: