Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και πλέον αύριο 29 Αυγούστου στις 14:00 θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη στη League Phase του Europa League.

Αυτοί θα προκύψουν από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, στα οποία έχουν χωριστεί οι 36 συνολικά ομάδες. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 2ο γκρουπ και ο Παναθηναϊκός στο 4ο. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ του Europa League, κάτι που σημαίνει πως οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ήδη μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους στους πιθανούς τους αντιπάλους. Υπενθυμίζεται, πως δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους.

Αναλυτικά τα γκρουπ και οι πιθανοί αντίπαλοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Γκρουπ 1

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Ρεάλ Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

Γκρουπ 2

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Γκρουπ 3

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ Φόρεστ

Στουρ Γκρατς

FCSB

Νις

Γκρουπ 4

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός

Μάλμε

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ουτρέχτη

Γκενκ

Μπραν