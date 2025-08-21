Με δυσκολία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ ο ΠΑΟΚ, αφού χρειάστηκε την παράταση και το γκολ – ποίημα του Μαντί Καμαρά, για να βρεθεί στα play-offs του Europa League. Επόμενος αντίπαλος για τον «Δικέφαλο του Βορρά» είναι η κροατική Ριέκα, εναντίον της οποίας αν επαναλάβει την επίδοση της σεζόν 2021-22, θα δώσει το παρόν στη League Phase της διοργάνωσης!

Τέσσερα χρόνια πριν και ο κοινός παρονομαστής Λουτσέσκου

Η Ριέκα δεν είναι άγνωστη για τον ΠΑΟΚ. Η πρωταθλήτρια Κροατίας, είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τον «Δικέφαλο του Βορρά», τη σεζόν 2021-22. Ήταν 19 Αυγούστου του 2021 όταν ο ΠΑΟΚ φιλοξενούσε στην «Τούμπα» τη Ριέκα, για τα play-offs του Conference League.

Με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος (1-1) με την ομάδα από την Κροατία, δίχως μάλιστα να σκοράρει, αφού το γκολ της ισοφάρισης ήταν αυτογκόλ του Νίκο Γκάλεσιτς. Στη δεύτερη αναμέτρηση του ζευγαριού στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα», οι ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου εμφανίστηκαν ανώτεροι και με τα τέρματα των Ομάρ Ελ Καντουρί και Τόμας Μουργκ, πήραν την πρόκριση (2-0) για τους ομίλους της διοργάνωσης.

Πίσω στο σήμερα

Οι Κροάτες γνώρισαν τον αποκλεισμό από τη Λουντογκόρερτς στα προκριματικά του Champions League, ενώ «πέρασαν» δύσκολα τη Σέλμπουρν και προκρίθηκαν στα play-offs του Europa League. Η ομάδα του Ράντομιρ Ντζάλοβιτς έχει δώσει ήδη τρία παιχνίδια για το εγχώριο πρωτάθλημα, με απολογισμό μία νίκη και ισάριθμες ισοπαλίες και ήττες.

Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος δεξιός μπακ Άντε Όρετς, ενώ στο όριο βρίσκονται ο αριστερός μπακ Μλάντεν Ντέβετακ αλλά και ο… ίδιος ο προπονητής. Στη λίστα δηλώθηκε ο 23χρονος μεσοεπιθετικός Νίκο Γιάνκοβιτς, που είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ μετράει μόλις δύο επίσημους αγώνες, με τον Ρουμάνο τεχνικό να προβληματίζεται έντονα από τη δυσκολία της ομάδας του να κάνει «αισθητή την παρουσία της», στην αντίπαλη άμυνα.

Στην αναμέτρηση της Πέμπτης 21/08 (20:30), αναμένεται η επιστροφή του Κιρίλ Ντεσπόντοφ και το ντεμπούτο του Γιώργου Γιακουμάκη, ενώ θα απουσιάσει ο Τάισον.

Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τέσσερις ομάδες από την Κροατία, ενώ και η Ριέκα είναι γνωστή τόσο στον σύλλογο, όσο και στον Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ έχει ως βασικό στόχο να συνεχίσει στο Europa League και αν αν επαναλάβει την επίδοση της σεζόν 2021-22, θα δώσει το παρόν στη League Phase της διοργάνωσης!