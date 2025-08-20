Με φόντο τη «μάχη» με τη Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League, οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Σουαλιό Μεϊτέ μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου, στέλνοντας το μήνυμα της πρόκρισης στη League Phase και βάζοντας στην κουβέντα τις συνθήκες πίεσης που συνοδεύουν τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου» στάθηκε τόσο στη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα του όσο και στη διαρκή πίεση που συνοδεύει κάθε βήμα του συλλόγου: «Κάθε προπονητής θέλει να βλέπει την ομάδα του να βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ καλή. Υπάρχουν νέα παιδιά από την Κ19 και νέοι στο ρόστερ. Πρέπει να έχουμε νοοτροπία “εργατών”, να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο».

Αναφερόμενος στη Ριέκα είπε:

«Κατέκτησε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία, είναι μια ομάδα με ποιότητα που θέλει να κυριαρχεί. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τρόπο παιχνιδιού της και να ελέγξουμε τις καταστάσεις όταν έχουμε την μπάλα».

Αναφορικά με την πίεση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ τόνισε:

«Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση. Ακόμη και στην κουζίνα να πάω, υπάρχει πίεση! Στην Τούμπα υπάρχει πίεση, εκτός έδρας υπάρχει πίεση. Είναι κάτι φυσιολογικό για εμάς. Η ομάδα βελτιώνεται, οι παίκτες βελτιώνονται και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση».

Παράλληλα, ο 56χρονος προπονητής έδωσε το στίγμα και για τον φετινό ευρωπαϊκό στόχο:

«Το καλοκαίρι είναι δύσκολο για όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί υπάρχει μεγάλη διακοπή και παίζουμε απέναντι σε αντιπάλους πιο έτοιμους. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές ομάδες έχουν αποδείξει την αξία τους. Εμείς φτάσαμε στα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός πήρε το Conference, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πρόσφεραν βαθμούς. Είναι σημαντικό να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League, τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Σε ερώτηση για το Πρωτάθλημα, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους:

«Προτιμώ να μην απαντήσω τώρα. Έχουμε ματς αύριο, κάνουμε focus μόνο εκεί. Το βράδυ της Πέμπτης θα σας απαντήσω».

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε και στον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος μετρά λίγες ημέρες στην ομάδα:

«Θα είναι μαζί μας, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί με τους συμπαίκτες του και στη φιλοσοφία μας. Δεν θέλουμε να τον πιέσουμε, πρέπει να μπει σταδιακά στην ομάδα».

Τέλος, για το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, τόνισε:

«Βιάζεστε. Έχουμε μόνο ένα παιχνίδι αύριο. Δεν ξέρω αν έχει σημασία το στυλ του αντιπάλου. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να εκμεταλλευτούμε τα λάθη τους, να παλέψουμε και να αντιδράσουμε ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να αντέξουμε την πίεση τους. Σημασία έχει πώς θα διαχειριστούμε το ματς και αν θα δείξουμε δυνατή νοοτροπία».

Μεϊτέ: «Κάθε μέρα και καλύτερος – Στόχος του ΠΑΟΚ το Europa League»

Με τον Σουαλιό Μεϊτέ άνοιξε το… pregame του ΠΑΟΚ ενόψει της αυριανής μάχης με τη Ριέκα για τα πλέι οφ του Europa League. Ο Γάλλος χαφ εμφανίστηκε αισιόδοξος, ξεκαθάρισε ότι νιώθει ολοένα και καλύτερα σωματικά και έστειλε το μήνυμα πως ο στόχος του Δικεφάλου παραμένει ξεκάθαρος: η πρόκριση στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

«Προσωπικά νιώθω όλο και καλύτερα. Φέτος η προετοιμασία ήταν διαφορετική, με βοήθησε να προσαρμοστώ στα θέλω του προπονητή. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά, ενώ σχολιάζοντας τον αντίπαλο τόνισε:

«Τα προηγούμενα ματς δεν ήταν εύκολα. Παίξαμε απέναντι σε ομάδα που αμυνόταν και χτυπούσε στην αντεπίθεση, κάτι πάντα δύσκολο. Καταφέραμε όμως να προκριθούμε. Πλέον έχουμε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια μας, δουλέψαμε πολύ τακτικά και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ριέκα».

Σε ερώτηση για τη δική του φυσική κατάσταση, ο 30χρονος μέσος υπογράμμισε:

«Έκανα κανονικά προετοιμασία, έπαιξα και στα φιλικά. Είναι λογικό όμως σε τέτοια παιχνίδια να μην αισθάνεσαι από την αρχή στο 100%. Στην Τούμπα έπαιξα 90 λεπτά, στην Αυστρία 120, οπότε ήταν φυσιολογικό να νιώθω βαριά τα πόδια μου. Πολύ σύντομα θα αισθάνομαι απολύτως έτοιμος».

Τέλος, ο Μεϊτέ ξεκαθάρισε πως ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει:

«Ο στόχος μας δεν είναι το Conference League. Από την αρχή θέλαμε το Europa League. Είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Ριέκα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Europa είναι πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και αξίζει να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο».