Ο ΠΑΟΚ μπήκε στην ιστορική σεζόν 2025-26, όπου συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, μένοντας στο 0-0 απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ στην κατάμεστη Τούμπα. Στην άκρη του πάγκου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε την έβδομη του σεζόν στον «ασπρόμαυρο» θώκο, φτάνοντας τους 298 επίσημους αγώνες στο τιμόνι του Δικεφάλου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ισοφαρίζει σε διάρκεια παραμονής στον πάγκο τον Άγγελο Αναστασιάδη, με τη μεγάλη διαφορά να εντοπίζεται στην ευρωπαϊκή παρουσία: ο Λουτσέσκου έχει συμμετοχή και τις επτά σεζόν που κοουτσάρει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Αναστασιάδης είχε πέντε ευρωπαϊκές παρουσίες στις επτά σεζόν του.

Απολογισμός Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ (2017-18 έως σήμερα):

Αγώνες: 298

298 Νίκες: 182

182 Ισοπαλίες: 54

54 Ήττες: 61

61 Γκολ υπέρ: 578

578 Γκολ κατά: 272

Η φετινή πρεμιέρα στην Ευρώπη συνοδεύτηκε και από μια ξεχωριστή πρωτιά για τον ΠΑΟΚ. Η Τούμπα συγκέντρωσε 21.340 θεατές, την υψηλότερη προσέλευση σε όλη την Ευρώπη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δεύτερος στη λίστα ήταν ο Παναθηναϊκός, που είχε 20.635 φίλους του στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Σαχτάρ.

Η τριάδα με τη μεγαλύτερη προσέλευση συμπληρώνεται από το Στεάουα – Ντρίτα (13.825 εισιτήρια). Στο Conference League, η ΑΕΚ έδωσε το ματς με τον Άρη Λεμεσού στη Λεμεσό, μπροστά σε 5.921 θεατές.

Η εικόνα της Τούμπας απέδειξε ότι το κοινό του ΠΑΟΚ διψά για μια δυνατή χρονιά, ειδικά σε μια σεζόν-ορόσημο. Το ζητούμενο, πλέον, είναι η ομάδα του Λουτσέσκου να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη στήριξη στη ρεβάνς στο Κλάγκενφουρτ και να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι.