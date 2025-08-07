Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε μετά από 5,5 χρόνια στο γήπεδο τηε Τούμπας και σε επίσημο ματς του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του με το έκανε την εμφάνισή του στην προεδρική σουίτα του γηπέδου.
Παναθηναϊκός: Έκπληξη με Τετέ στο “10”!
Μια μικρή έκπληξη στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού… έκρυβε ο Ρουί Βιτόρια, καθώς επέλεξε τον Τετέ σε ρόλο επιτελικού μέσου! Ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που θα “χτίσει” το παιχνίδι των Πράσινων απέναντι στην Σαχτάρ, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές είναι οι αναμενόμενες. Ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Κυριακόπουλος […]
H Νιούκαστλ βάζει στο στόχαστρο τον Παυλίδη
Ο Βαγγέλης Παυλίδης, διεθνής Έλληνας επιθετικός και πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα τη σεζόν 2024/25, φέρεται να έχει μπει στο μεταγραφικό κάδρο της Νιούκαστλ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, και συγκεκριμένα την εφημερίδα The Sun. Η ομάδα του Έντι Χάου, μετά το ναυάγιο στην υπόθεση του Μπέντζαμιν Σέσκο – ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της […]
Ολυμπιακός: Ευχάριστα νέα για Μπιανκόν, θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του τις επόμενες ημέρες
Ο Τζούλιαν Μπιανκόν κατά τη διάρκεια της προπόνησης σε ένα τάκλιν αισθάνθηκε έντονο πόνο στο δεξί γόνατο. Σε αυτό το γόνατο είχε χειρουργηθεί για πρόσθιο χιαστό. Η πρώτη εκτίμηση του γιατρού της ομάδας ήταν ότι δεν υπήρχε συνδεσμικη αστάθεια. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική δεξιού γόνατος, η οποία επιβεβαίωσε την πρώτη κλινική εξέταση. Τα νέα […]
Τσέριν: “Θα ξαναέπαιζα εκείνο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό”
Σε μια ιδιαίτερη στήλη που υπάρχει στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Σαχτάρ, ο Άνταμ Τσέριν απάντησε σε… διαφορετικές ερωτήσεις. Διαβάστε για το… δείπνο με τον Μάικλ Τζόρνταν, το road trip στις ΗΠΑ, το Live is Life και το… σούσι. Η ξεχωριστή συνέντευξη του Άνταμ Τσέριν: Αν υπήρχε χρονομηχανή σε ποια […]
Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ουναϊ, «όχι» από Μαρσέιγ
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κυνηγά την παραμονή του Αζεντίν Ουναΐ, ωστόσο γνωρίζει καλά πως η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Οι άνθρωποι του Τριφυλλιού έχουν ήδη το «πράσινο φως» από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αθήνα, ωστόσο η πρόταση που κατέθεσαν στη Μαρσέιγ δεν είχε την αποδοχή […]