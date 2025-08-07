Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις και δύο επίσημες προτάσεις, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» της Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο διεθνής επιθετικός επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα έπειτα από μια πενταετία περιπλάνησης στην Ευρώπη και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η διαδρομή του Κρητικού φορ μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ το 2020 ήταν γεμάτη στάσεις και εμπειρίες: Φένλο (Ολλανδία), Σέλτικ (Σκωτία), Ατλάντα Γιουνάιτεντ (ΗΠΑ) και, πιο πρόσφατα, Κρουζ Αζούλ (Μεξικό). Τώρα, στα 29 του, επιστρέφει σε γνώριμο περιβάλλον, για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του «Δικεφάλου» σε μια χρονιά γεμάτη απαιτήσεις.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο ΠΑΟΚ θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, καταβάλλοντας 1,8 εκατ. ευρώ ως μισθό, με το υπόλοιπο ποσό, από τα συνολικά 3 εκατ. ευρώ που λαμβάνει ο Γιακουμάκης, να συνεχίζει να καλύπτεται από την Κρουζ Αζούλ. Το deal είναι για δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για οψιόν αγοράς.

Ο διεθνής στράικερ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, αν όλα κυλήσουν ομαλά, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο».