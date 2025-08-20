Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού είναι εδώ. Και από τον Γενάρη, θα παίζει στην Τούμπα. Το θρίλερ που κράτησε μέρες, με αλλεπάλληλες προτάσεις, διαψεύσεις, πιέσεις και παζάρια, ολοκληρώνεται με τον Δικέφαλο να κατακτά τον μεγάλο του στόχο: τον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και πλέον ετοιμάζεται να φορέσει τα «ασπρόμαυρα». Η Σλάβια Πράγας, όμως, δεν έκανε βήμα πίσω σε ένα πράγμα: να κρατήσει τον παίκτη μέχρι τον Δεκέμβριο. Κι έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγάλη απόφαση. Να τον αγοράσει τώρα, βάζοντας στο τραπέζι ένα ποσό που αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, και να τον υποδεχθεί στην Τούμπα με την αλλαγή του χρόνου.

Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες. Από την αρχή ο πρόεδρος της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, διακήρυττε ότι «ο Ζάφι δεν πωλείται». Η αλήθεια είναι ότι η στάση του μόνο τυχαία δεν ήταν: ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας φημίζεται για τη σκληρή διαπραγματευτική του γραμμή.

Το deal ολοκληρώθηκε με μια σημαντική υποσημείωση: ο Ζαφείρης θα παραμείνει κάτοικος Πράγας μέχρι τον Δεκέμβριο. Από 1η Ιανουαρίου, όμως, θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ με τετραετές συμβόλαιο που ξεκινά από 1,6 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Για τον Δικέφαλο, πρόκειται για μεταγραφή που αλλάζει επίπεδο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό μέγεθος –που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο στην ιστορία του συλλόγου και φέρνει τον Ζαφείρη στο Νο2 όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου πίσω από τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς– αλλά κυρίως το μήνυμα που στέλνει. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ για να κάνει πράξη το όραμά του. Να γιορτάσει τα 100 του χρόνια με το πιο ανταγωνιστικό ρόστερ της ιστορίας του και να διεκδικήσει τον τίτλο όπως ο Ολυμπιακός στη δική του εκατονταετηρίδα.

Ο ίδιος ο Ζαφείρης, παιδί μεταναστών από τα Καλύβια Θορικού, που έφυγε στα 10 του για τη Νορβηγία, δήλωσε ξεκάθαρα στους ανθρώπους της Σλάβια: «Θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, να γυρίσει η οικογένειά μου στην Ελλάδα». Και αυτή η επιθυμία του, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα της οικογένειας Σαββίδη, έγειραν την πλάστιγγα.