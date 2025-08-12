Η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ έχει μπει στο πιο κρίσιμο και κομβικό της σημείο. Ωστόσο δεν είναι τελειωμένη – όσο κι αν ορισμένα ΜΜΕ επιλέγουν να τη «σερβίρουν» έτσι.

«Απέχει πολύ από την πραγματικότητα», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση που μετέφεραν το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) από τα γραφεία της Μικράς Ασίας, βάζοντας φρένο στα σενάρια περί οριστικού deal.

Όσο για τις φήμες που μιλούσαν για πρόταση ύψους… 16 εκατομμυρίων, στον ΠΑΟΚ δεν τις παίρνουν καν στα σοβαρά. Το ύφος και μόνο της αντίδρασης του προέδρου της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, ήταν αρκετό για να καταδείξει ότι η υπόθεση κάθε άλλο παρά απλή είναι.

Η αλήθεια είναι πως, παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί και την ισχυρή βούληση του ίδιου του Ζαφείρη να φορέσει τα «ασπρόμαυρα», δεν υπάρχει συμφωνία, πόσο μάλλον οριστική.

Το επιβεβαιώνουν και οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι διαμηνύουν σε κάθε τόνο ότι οι σημερινές διαρροές περί «κλειδωμένης» μεταγραφής είναι εκτός πραγματικότητας, ξεκαθαρίζοντας έτσι το τοπίο γύρω από την πιο ηχηρή –ως τώρα– υπόθεση του φετινού καλοκαιριού.