Η άφιξη του Γιώργου Γιακουμάκη στη Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ (22:00 πτήση από Φρανκφούρτη) δεν είναι απλώς μια μεταγραφή ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Είναι η επιστροφή ενός Έλληνα σκόρερ πρώτης γραμμής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ύστερα από μια περιπλάνηση σε Ολλανδία, Σκωτία, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Μεξικό.

Ο 30χρονος επιθετικός αναμένεται να περάσει απο τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο δανεισμού του με τον ΠΑΟΚ για τον επόμενο χρόνο.

Ο Δικέφαλος εξασφάλισε έναν επιθετικό που γνωρίζει τη νοοτροπία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά κουβαλά πλέον και εμπειρίες από διαφορετικά πρωταθλήματα, με τον ίδιο να έχει βάλει πλάτη αφήνοντας πάνω από 700.000 ευρώ για να απεμπλακεί από το βαρύ συμβόλαιο στην Κρουζ Αζούλ.

Η ρήτρα των 5 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2026 δίνει στον ΠΑΟΚ την πολυτέλεια του χρόνου: να αξιολογήσει τον παίκτη σε βάθος, χωρίς πίεση για άμεσες αποφάσεις. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα πως η ομάδα επενδύει σε λύσεις με άμεση απόδοση αλλά και προοπτική διαρκείας.