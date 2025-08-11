Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στο «PAOK Sports Arena» και διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες, τοποθετήθηκε επί του ζητήματος της Νέας Τούμπας. Οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στην αναγνώριση του ηθικού προβαδίσματος του Ιβάν Σαββίδη για την κατασκευή του νέου γηπέδου, αλλά και στην ανάγκη ύπαρξης σαφούς χρονοδιαγράμματος και δεσμευτικών εγγυήσεων.

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ (28/7), στην οποία παρέστη αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητώντας την άμεση υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Όπως είπε, η υπογραφή εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εφικτή και το ΔΣ αποφάσισε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, δίνοντας στον κ. Σαββίδη προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την υλοποίηση του έργου. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη διατήρησης του θεσμικού σεβασμού μεταξύ των δύο πλευρών. «Δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση ως άνθρωπος αλλά και ως θεσμός, όπως αισθάνθηκα εκείνο το βράδυ κατά την διάρκεια της επίσκεψης των ανθρώπων της ΠΑΕ. Έχω την απαίτηση να με σέβονται, όπως τους σέβομαι και εγώ. Την ίδια απαξίωση ένιωσα και την επόμενη μέρα, όταν διαβάσαμε από την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες» ολοκλήρωσε ο κ. Ησαϊάδης σε έντονα συναισθηματικά φορτισμένο ύφος.

Η νομική σύμβουλος του ΑΣ, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει απόρριψη του κ. Σαββίδη, αλλά απαίτηση ολοκληρωμένης διαπραγμάτευσης για τους όρους, τις ρήτρες, τις δεσμεύσεις και την απόδειξη χρηματοοικονομικής δυνατότητας. Όπως επισήμανε, το μνημόνιο που προτάθηκε δεν περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυήσεις, και δεν μπορεί να υπογραφεί ως μονομερώς συνταγμένο έγγραφο χωρίς τις απαραίτητες διασφαλίσεις.

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΑΣ, Θανάσης Κωνσταντινίδης, επεσήμανε ότι ο Ερασιτέχνης δεν αμφισβητεί τις προθέσεις του κ. Σαββίδη, αλλά δεν μπορεί να δώσει «λευκή επιταγή» χωρίς δεσμευτικά στοιχεία. Ανέφερε ότι το προσύμφωνο που κατατέθηκε στερείται καταληκτικών ημερομηνιών, σημείων εξόδου, ρητρών κινδύνου ή ανωτέρας βίας και συγκεκριμένων τύπων εγγυήσεων. Ζήτησε την κατάθεση proof of funds από ευρωπαϊκή τράπεζα και υπογράμμισε ότι η ενότητα μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από διάλογο θεσμικής ισονομίας.

Στο θέμα του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο κ. Ησαϊάδης ανέφερε ότι η μεταξύ τους συνάντηση έγινε θεσμικά, με τον επιχειρηματία να δηλώνει ότι δεν θα ασχοληθεί με το γήπεδο όσο ισχύει το προβάδισμα του κ. Σαββίδη έως το τέλος του 2025. Περιέγραψε επίσης τη διαδικασία που οδήγησε στη μη δεσμευτική συμφωνία της 16ης Ιουνίου, σημειώνοντας ότι ο κ. Μυστακίδης έχει προσκομίσει αποδείξεις διαθεσιμότητας 250 εκατ. ευρώ για την κατασκευή.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή. Αναφορικά με την αποστολή email στις 25 Ιουλίου, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε απειλή, αλλά αίτημα το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ για μελέτη.