Η επιστροφή του Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα και η παρουσία του στην πρώτη ευρωπαϊκή «μάχη» με τη Βόλφσμπεργκερ συγκέντρωσαν όλα τα φώτα, όμως οι εξελίξεις γύρω από το μεγάλο έργο της Νέας Τούμπας συνεχίζονται και σε θεσμικό επίπεδο.

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις γύρω από το νέο γήπεδο, που είχε αρχικά οριστεί για τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 13:00, στην αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena.

Η αλλαγή ημερομηνίας αποφασίστηκε για να μην «πέσει» η ενημέρωση πάνω στον κρίσιμο αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ και να διασφαλιστεί ότι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα προετοιμαστεί απερίσπαστη.

Στην ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ αναφέρεται:

«Ο ΠΑΟΚ ενημερώνει πως θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου που επιθυμούν να παραβρεθούν, να στείλουν email με ονοματεπώνυμο και το μέσο που εκπροσωπούν στο press@acpaok.gr, από σήμερα (08/08) και μέχρι το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 15:00.

Εκπρόθεσμα αιτήματα δεν θα γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση. Δικαίωμα εισόδου θα έχουν αυστηρά και μόνο όσοι έχουν αποστείλει εγκαίρως e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος».